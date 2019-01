El fiscal especial cuestiona Mueller la noticia de que Trump pidió a su abogado mentir sobre Rusia

La oficina del fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller, cuestionó este viernes la rigurosidad de una información de prensa según la cual el presidente estadounidense, Donald Trump, instruyó a su exabogado Michael Cohen a que mintiera al Congreso sobre un proyecto inmobiliario en Rusia.

En un raro comunicado, la oficina de Mueller, que no suele responder a informaciones de prensa, puso en duda una noticia publicada la noche del jueves por el portal BuzzFeed y que había llevado a algunos legisladores demócratas a pedir una investigación o incluso un juicio político contra Trump.

«La descripción de BuzzFeed de declaraciones específicas hechas a la oficina del fiscal especial, y la caracterización de documentos y testimonios obtenidos por esta oficina sobre el testimonio de Michael Cohen ante el Congreso, no son precisas», dijo el portavoz del equipo de Mueller, Peter Carr, en un comunicado enviado a Efe.

Trump no tardó en reaccionar al comunicado de BuzzFeed, al retuitear varios mensajes de sus simpatizantes y criticar a ese medio de comunicación.

«¡Recuerden que fue Buzzfeed el que publicó el totalmente desacreditado “Dossier” pagado por la corrupta Hillary Clinton y los demócratas (para investigar a la oposición), en el que se basa toda la investigación sobre Rusia! ¡Un día muy triste para el periodismo, pero un gran día para nuestro país!», escribió Trump en Twitter.

Trump, quien después añadió que «los medios de comunicación falsos son verdaderamente el ENEMIGO DEL PUEBLO», se refería al dossier escrito en 2016 por el exespía británico Christopher Steele, que contenía detalles sórdidos sobre el entonces candidato republicano y cuyo contenido fue revelado por BuzzFeed en 2017.

Este sábado el presidente ha vuelto a referirse al asunto con un nuevo tuit: «Mucha gente está diciendo que los medios dominantes lo van a tener complicado para restaurar su credibilidad por la forma en que me han tratado en los últimos tres años (incluyendo la campaña electoral), ¡como ha puesto de manifiesto el vergonzoso artículo de Buzzfeed y la más vergonzosa aún cobertura!».

Many people are saying that the Mainstream Media will have a very hard time restoring credibility because of the way they have treated me over the past 3 years (including the election lead-up), as highlighted by the disgraceful Buzzfeed story & the even more disgraceful coverage!