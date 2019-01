En Brasil revelan descenso de compra de gas en 31,2%

Datos de la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) de Brasil, revelan una caída sostenida de las importaciones de gas boliviano. Desde 2014, cuando se alcanzó el pico, las compras disminuyeron en 31,2% el año pasado.

Las cifras del ente regulador del sector hidrocarburos en el país vecino dan cuenta que en 2010 la demanda fue de 26,9 MMmcd y se disparó a 31,9 MMmcd en 2013 y en 2014 se llegó a un nivel de 33 MMmcd.

A partir de ese año, las importaciones comenzaron a descender y el año pasado apenas llegaron a 22,7 MMmcd.

El 16 de agosto de 1996, Bolivia y Brasil suscribieron el contrato Gas Supply Agreement (GSA), que estipula un volumen mínimo de compra de 24 millones de metros cúbicos día (MMmcd) y un máximo de entrega de 30,08 MMmcd.

El convenio finaliza este año, aunque la ANP señala en su informe que existe una previsión para prorrogar el contrato por un plazo indeterminado para recuperar las cantidades de gas natural no retiradas por Brasil.

Esto por la cláusula del Take or Pay incluida en el contrato y que obliga a ese mercado a tomar los volúmenes contratados, así no los utilice.

De acuerdo con los datos de YPFB, elaborados por la Gobernación de Santa Cruz, la entrega de gas natural al mercado de Brasil cerró diciembre con 13,43 millones de metros cúbicos día (MMmcd).

La ANP recomendó restringir la compra de todo el volumen de gas natural procedente de Bolivia por parte de Petrobras.

La entidad duda de la capacidad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de atender la demanda, incluso de operadores privados.

El ente regulador incluyó la propuesta en un estudio y en una nota enviada al regulador antimonopolio CADE (Consejo Administrativo de Defensa Económica) sobre medidas para aumentar la competencia en el mercado local de gas. El documento se publicó el miércoles.

Fuente: paginasiete.bo