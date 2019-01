Funcionario con 27 años de servicio se querella contra el Director de la DGAC por “discriminación”

Nelson Carpio, quien ocupaba el cargo de Sub Jefe Regional de Puerto Suárez presentó la querella formal en contra del general, Celier Aparicio Arispe, director nacional de la DGAC por los presuntos delitos de discriminación e incumplimiento de deberes.

Con 27 años de antigüedad en sus funciones, Nelson Carpio, quien ocupaba el cargo de Sub Jefe Regional de Puerto Suárez, presentó una querella penal en contra del general, Celier Aparicio Arispe, director nacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) por los presuntos delitos de discriminación e incumplimiento de deberes.

En entrevista con ANF, Carpio señaló que tras haber presentado su denuncia en varias instituciones del Estado como el Defensor del Pueblo, la Unidad de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Justicia, entre otros, decidió formalizar la querella luego de haber sido notificado con el memorándum por el cual fue designado como técnico de operaciones con el ítem salarial nivel 14; es decir con 4.000 bolivianos menos.



“Hay un abuso de autoridad de parte del señor Celier Aparicio, quien se pone a observar mi trabajo para usar mi ítem, me cambia a un cargo de secretaria I, siendo un técnico aeronáutico con licencia, y soy abogado, tengo mis registros (…). Eso implica que me rebajan el nivel salarial de 11.100 bolivianos a 4.000 bolivianos”, explicó.



Carpio dijo que acudió al tipo penal de discriminación, tipificado en el artículo 281 del Código Penal y el artículo 154 de la misma norma por incumplimiento de deberes, por considerar que las decisiones asumidas en torno a su persona se enmarcan en esos delitos. La querella se extiende en contra del jefe de Gestión Jurídica, Gonzalo Salas. La denuncia ingresó a la Fiscalía del Distrito de La Paz el 16 de enero.



“Fui objeto de discriminación por parte del abogado Salas quien me dijo en referencia a la orden de reincorporación: a lo que eras, está bien por lo que te van a pagar porque debes recordar de dónde empezaste (…). Empecé como ascensorista pero no me avergüenzo de eso, luego fui promovido a chofer, secretario de inspecciones hasta llegar a Sub Jefe Regional”, manifestó.



De acuerdo al memorándum del 11 de diciembre emitido por la DGAC, se informa a Nelson Carpio que queda designado en el cargo de técnico IV de operaciones con base en Potosí, cargo que deberá cumplir a partir del 2 de enero.



Sin embargo, el denunciante señaló que al momento de emitir el memorándum no se consideró los antecedentes de su inamovilidad funcionaria en razón de su condición de discapacidad parcial auditiva. Consideró “inhumano” que lo trasladen de una región de 400 metros sobre el nivel del mar a más de 4.000 metros donde estaría la base de operaciones de Potosí.



Para el efecto, adjuntó una nota emitida por el Ministerio de Trabajo dirigida al entonces director ejecutivo de la DGAC, capitán Julio Fortún fechada el 20 de noviembre de 2017 en el que se señala textual: “conforme a la documentación que cursa, la normativa vigente y la jurisprudencia constitucional en resguardo de las personas con discapacidad, así como del servidor o servidora pública (…) la DGAC debe proceder a la reincorporación del señor Nelson Carpio a un cargo que no agrave su estado de discapacidad”.



ANF solicitó a la DGAC a través de su Unidad de Comunicación la contraparte a la información obtenida, a lo que se respondió que en esa repartición no llegó ninguna notificación de la Fiscalía, pero que una vez conocieran del caso de manera oficial, se respondería.

