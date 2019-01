Hay más de 200 farmacias del Estado sin acreditación

Más de 200 farmacias estatales, en todo el departamento, no están acreditadas para su funcionamiento por el Servicio Departamental de Salud (Sedes). Según normativa, corresponde cerrarlas, pero eso implicaría un conflicto social. Es así que se espera que los municipios inicien la regularización.

A la fecha hay tres problemas identificados que no permiten que éstas estén habilitadas como dice la normativa nacional. Uno tiene que ver con el tamaño, que por lo mínimo debe tener 40 metros cuadrados, entre el área de dispensación, su depósito y los servicios sanitarios; el segundo es que debe estar a cargo de un profesional farmacéutico, lo cual no sucede; el tercero es el costo de 1.000 bolivianos que deben pagar los municipios, pero no lo insertan en su presupuesto.

La responsable departamental de la Unidad de Farmacias, Dora Cáceres, sostuvo que el 2017 ya se hizo la notificación a los municipios, el 2018 se volvió a hacerles recuerdo que deben incluir en su Programa Operativo Anual (POA) recursos para la regularización de las farmacias que funcionan dentro de los centros de salud.

“No hay farmacias institucionales habilitadas, considerando que éstas se abren de acuerdo a la necesidad, primero en una casa comunal, luego va creciendo un poco y finalmente se constituyen como centros de salud, pero no por el conducto inverso; primero actualizar, después abrir -comentó la funcionaria- primero empiezan a manejar botiquines, de a poco va creciendo la farmacia y se consolidan, pero no se regularizan”.

Cáceres explicó que la habilitación implica el cumplimiento de ciertas normativas, como el tamaño, porque cuando se trata de almacenar no hay el espacio suficiente para ello. Muchas veces están muy cerca al foco, en lugares húmedos o por donde les da el sol. Entonces todas esas observaciones se las realiza para que se las ponga en condiciones. Eso también significa que el medicamento este bien garantizado.

En ese sentido, la idea de la funcionaria es que en este año los municipios por lo menos entren al proceso de regularización. El 2018, Cercado fue el único que solicitó que vayan a medir los espacios de las farmacias para ver cuáles cumplen con las condiciones y cuáles no.

El secretario de Desarrollo Humano de Cercado, Rodrigo Fuensalida, explicó que se cambió la Farmacia Institucional Municipal (FIM), del Palacio del Deporte a un centro de salud. En la actualidad se está en la etapa de cancelación del costo, las señalizaciones y demás aspectos para cumplir con lo que dice el Ministerio de Salud. Con eso habilitarla como la primera del departamento.

El funcionario explicó que el año pasado salió un instructivo nacional para que a partir de esta gestión las farmacias midan 40 metros cuadrados. Es por ello que su institución busca garantizar que los centros de salud que se inauguraron, como Villa Abaroa y Palmarcito, el año pasado, y los que se inaugurarán este 2019 como Julio Suárez, 15 de Noviembre, 3 de Mayo y Germán Bush, tengan esas dimensiones.

En cuanto a los demás centros de salud, Fuensalida indicó que las infraestructuras datan de hace 30 años. Ya no se pueden hacer modificaciones por los espacios que tienen. Citó como ejemplo el de la comunidad de Cieneguillas, donde todo el centro tiene alrededor de 170 metros, quitar espacios a los consultorios y otros ambientes para agrandar las farmacias, no sería posible. Pero sí se cumplirá con las nuevas infraestructuras.

“Se puso una nueva responsable de la FIM. Ella se está encargando de crear un comité del medicamento para cualquier adquisición -comentó el secretario- hay un responsable de medicina, enfermería, laboratorio y odontología de los centros de salud, quienes participarán en las comisiones de solicitudes y luego en las evaluaciones”.

