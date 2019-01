Horóscopo de Josie: ¿Qué dice tu signo para el jueves 10 de enero de 2019?

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu soledad terminará, hoy conocerás gente agradable pero alguien especial te interesará y no tendrás que hacer ningún esfuerzo para que te corresponda. Eres consciente de lo que quieres en lo profesional y por eso hoy empezarás a redoblar esfuerzos. Número de éxito, 18.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: No estarás con muy buen ánimo y buscarás la compañía de alguien que cada día es más importante para ti, sus cuidados te darán tranquilidad. Te sentirás una persona afortunada por el nuevo puesto que te ofrecerán hoy. Número de éxito, 6.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Estás entretenido con tu vida social y no te das cuenta que el amor se aleja, hoy tu pareja te hablará de su incomodidad, no la ignores, aún pueden arreglar sus diferencias. El dinero nunca te falta, pero no abuses en tus gastos podrías arrepentirte. Número de éxito, 10.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy podrías buscar consejos con la persona menos apropiada, no comentes tus asuntos sentimentales, tus desacuerdos se solucionarán sin necesidad de la intervención de nadie. Por fin llegará el aumento salarial anhelado, piensa en invertir. Número de éxito, 4.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tu relación sentimental mejorará, pero sobre todo porque dejarás de lado actitudes autoritarias y pondrás de tu parte para que todo marche bien. Nuevas responsabilidades laborales te mortificarán, trata de tranquilizarte y podrás cumplir con todo. Número de éxito, 13.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Dejarás de insistir con lo que ya no tiene solución, hoy cerrarás ese episodio de tu vida sentimental y abrirás tu mente y tu corazón a otras posibilidades. El respeto que sientes por tus compañeros te hará actuar impulsivamente ante una injusticia, piensa bien antes de actuar. Número de éxito, 14.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Pondrás especial cuidado en tu arreglo personal, derrocharás sensualidad y despertarás deseos a tu paso, la persona que te gusta tanto estará a tus pies. Te obsesiona el orden y exigirás lo mismo de las personas de tu entorno. Número de éxito, 7

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Desacuerdos a nivel sentimental provocarán situaciones tensas, trata de que no quede nada sin aclarar, cualquier duda podría llevarte a decisiones precipitadas. Resolverás acertadamente una tarea asignada y recibirás muchos halagos. Número de éxito, 9.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Has utilizado sabiamente experiencias del pasado para mejorar tu relación afectiva, hoy disfrutarás de los resultados, darás mucho amor y serás correspondido. Harás una correcta distribución de tu dinero, no te preocupes y date tus gustos. Número de éxito, 20.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tendrás la sensación de que tu relación afectiva no va a ningún lado, no decidas nada hasta estar más tranquilo, poco a poco recuperarás el equilibrio emocional y verás las cosas con más objetividad. Una llamada telefónica del extranjero despertará tu interés laboral. Número de éxito, 2.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Estarás rodeado por gente agradable y seductora, pero debes tener cuidado y no dejarte deslumbrar, podrías caer en los brazos equivocados. Tu originalidad te sacará de un contratiempo en el trabajo. Número de éxito, 15.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Te enamorarás de alguien de carácter muy reservado, al principio dudarás de sus sentimientos, pero conocerás su lado tierno y aprenderás que existen otras formas de demostrar amor. Tus ideas estarán bien enfocadas y tus superiores las apoyarán. Número de éxito, 22.

Fuente: whatthegirl.com