Horóscopo de Josie: ¿Qué dice tu signo para el jueves 17 de enero de 2019?

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tendrás un reencuentro con alguien del pasado, empezarás una etapa auspiciosa donde al fin encontrarás estabilidad sentimental. Siempre tienes los pies en la tierra y hoy más que nunca sabrás que ese negocio no te conviene. Número de éxito, 3.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hoy no verás más que los defectos de tu pareja, eso hará que tu trato sea indiferente, habla de lo que te molesta y terminará tu malestar. Tendrás la sensación de no ser escuchado por tus jefes y cambiarás tu táctica de trabajo. Número de éxito, 9.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Hoy recibirás consejos que te ayudarán con tu problema sentimental, las cosas se arreglarán y retomarás tu relación con ilusiones renovadas. Tus compañeros de trabajo serán considerados contigo y te prestarán ayudar desinteresada. Número de éxito, 4.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tu confusión terminará, actitudes de alguien que despertó tu interés te desilusionarán y tu pareja volverá a ser el centro de tu atención. Hoy necesitarás de toda tu paciencia para evitar enfrentamientos con un compañero que no se desarrollará según tus expectativas. Número de éxito, 5.



LEO: 22 JUL- 22 AGO.: A pesar de las atenciones y afecto que recibirás, estarás intranquilo y te cerrarás en ideas negativas, poco a poco recobrarás la calma. Es el momento preciso para pensar en una nueva inversión que favorezca a tu negocio. Número de éxito, 16.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Te sentirás atraído por alguien inteligente que destacará sobre los demás, tu táctica para llamar su atención te darán muy buenos resultados. Llegas a un nuevo centro laboral y el éxito te acompañará, no temas. Número de éxito, 13.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Te darás cuenta que por su timidez esa persona no se atreve a acercarse a ti, hoy tomarás la iniciativa y te corresponderá. Pequeños altibajos económicos no te desmoralizarán, sigue adelante. Número de éxito, 17.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Expresarás con intensidad tus sentimientos y hablarás de lo que esperas de tu relación, hoy propiciarás cambios positivos. Harás gastos prudentes, pero sentirás placer al ver tus adquisiciones. Número de éxito, 21.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Estarás ofuscado y no escucharás explicaciones, hoy no se aclararán tus dudas sentimentales, la soledad te ayudará a reflexionar y a tranquilizarte. Una salida extra de dinero te pondrá en alerta, evita preocupaciones innecesarias. Número de éxito, 11.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Estarás muy animado y seductor, los momentos junto a esa persona especial serán maravillosos. La visita de un familiar traerá consigo alegría y gratas noticias para ti en lo laboral, escúchalo con atención. Número de éxito, 6.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Tu carácter divertido te convertirá en el centro de atención, estarás rodeado de gente atractiva y encantadora, se avecinan cambios importantes en tu vida amorosa. Si ejerces una profesión artística, hoy deberás de presentar lo mejor de ti, tus jefes estarán evaluándote. Número de éxito, 10.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Predominará el afecto y la ternura en tu relación, aunque con algunos momentos de celos que pasarán sin afectar tu felicidad. Evita los juegos de azar, podrías tener una gran pérdida el día de hoy. Número de éxito, 7.

