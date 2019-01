Horóscopo de Josie: ¿Qué dice tu signo para el martes 15 de enero de 2019?

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Ya tienes tus ideas claras y sabes lo que quieres para tu futuro sentimental, hoy retomarás el control de tus emociones y terminarás con esa situación de inestabilidad. Hoy tendrás éxito en todo lo que inicies, organízate bien. Número de éxito, 22.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: No podrás seguir escapando del amor, esa persona será directa y tendrás que responder de la misma forma sobre tus sentimientos, hoy superarás tu miedo al fracaso y te darás otra oportunidad. Tu falta de transparencia te traerá problemas laborales, enmienda tus errores. Número de éxito, 7.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Escucharás consejos y abandonarás esa posición cerrada que te hace ver engaños donde no los hay, hoy apostarás por el amor y le demostrarás a esa persona que tus sentimientos no han cambiado. Hoy actuarás de manera intolerante y tus compañeros de trabajo te lo harán saber. Número de éxito, 18.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: La actitud desconfiada de tu pareja te pondrá alerta, descubrirás de dónde vienen los comentarios que la hacen dudar y aclararás las cosas, hoy alejarás esa influencia negativa de tu relación. Entrarás en un período de reflexión y buscarás nuevas alternativas de trabajo. Número de éxito, 4.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Un encuentro inesperado te permitirá sacar de tu mente un recuerdo que no te permitía disfrutar plenamente de tu relación actual, hoy te darás cuenta que esa persona ya no significa nada en tu vida. Cuidado, necesitas visitar al doctor, tu salud lo requiere. Número de éxito, 21.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Postergarás tus compromisos y te olvidarás de responsabilidades para pasar más tiempo con tu pareja, la rodearás de cuidados, hoy el amor será lo más importante para ti. Demoras en el cumplimiento de tu trabajo no te beneficiarán, busca apoyo. Número de éxito, 5.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Aceptarás una invitación presionado por las circunstancias, pero no te arrepentirás, hoy harás nuevas amistades y se abrirán muchas posibilidades para ti, tanto románticas como profesionales. El estancamiento económico en el que te encontrabas terminará hoy, sigue adelante. Número de éxito, 9.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Tu buen humor y positivismo te ayudarán a sobrellevar el carácter irritable de la persona que amas, lograrás contagiarle tu entusiasmo y mejorará su ánimo. Gracias a tu esfuerzo y dedicación hoy podrás disfrutar plácidamente de un merecido descanso. Número de éxito, 19.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Te animarás y harás esa llamada que estabas postergando por temor, hoy escucharás la respuesta que tanto anhelas y la felicidad volverá a tu corazón. Entrarás en contacto con nuevas personas que te ayudarán con el proyecto que tienes en mente. Número de éxito, 6.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Te olvidarás de tu orgullo y buscarás a esa persona que sigue siendo importante para ti, hoy tendrás la oportunidad de corregir tus errores y volver a empezar. Tu entorno profesional dará un giro favorable gracias a tus compañeros. Número de éxito 3.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Conocerás a alguien que te atraerá, cuidado con dejarte llevar por una ilusión pasajera, estarías cerrándote toda posibilidad de volver con la persona que amas y que te corresponda. Terminarás tus actividades a tiempo y buscarás un momento para descansar. Número de éxito, 11.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hablarás con alguien sensible y con experiencia en cosas del corazón, sus consejos te ayudarán, hoy empezarás a pensar más en ti y en tu bienestar, dejarás de esperar por quien no supo valorarte. Estas económicamente muy bien y por eso hoy no dudarás en regalarte lo que más te hace feliz. Número de éxito, 1.

