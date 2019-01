IBCE pide cuidar la economía y apostar a la inversión privada para garantizar el crecimiento

El gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, observó la fuerte caída de $us 7.000 millones de las Reservas Internacionales Netas de Bolivia (RIN) desde el 2014.

Gary Rodríguez, gerente general del IBCE. Foto: ANF

La Paz, 2 enero (ANF).- El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) a través de su gerente general, Gary Rodríguez, recomendó al Gobierno cuidar la economía el 2019, año electoral, y apostar a la inversión privada, para garantizar el crecimiento económico, más que al endeudamiento.



“Lo que estamos sugiriendo es que no se descuide la economía. ¿Cuántas veces le hemos escuchado al Presidente del Estado decir que hay que cuidar la economía? Podemos seguir creciendo, podemos seguir endeudándonos, todavía hay margen para ello, pero lo ideal sería crecer sobre la base de la inversión privada, que sea el privado extranjero o el privado nacional quien arriesgue y no que el país se endeude para seguir creciendo”, dijo el economista.

Rodríguez dijo que el sector privado quisiera crecer al 7% del Producto Interno Bruto (PIB), pero lastimosamente debido al doble aguinaldo, los empresarios están con el “Jesús en la boca” debido a que el 4,51% “gatilla” su pago en aplicación al decreto supremo 1802 de 2014, sin contemplar el crecimiento regional ni sectorial.

“Quisiéramos que sea una agenda del sector privado y público crecer al 7%, se puede hacer, ya lo hicimos antes, la información histórica nos dice que en 1951 crecimos al 7.001%; el 66 al 7,01%, en 1962 al 7,86% y en 1975 al 7,91%. El Presidente de la Cainco asegura que solo con el caso de la biotecnología se puede crecer a esa tasa”, manifestó.

Sin embargo, señaló que en cualquier país la tensión de los gobiernos se desvía a la cuestión política en año electoral. En Bolivia, el ambiente es más complejo, tras la habilitación del binomio oficialista Evo Morales-Álvaro García Linera a un cuarto mandato por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en pleno desconocimiento al voto del referéndum del 21 de febrero de 2016 y la Constitución Política del Estado.

“Estamos proponiendo políticas selectivas de promoción de exportaciones y de disminución de las importaciones (…). Tenemos un problema con las reservas internacionales netas que han caído $us 7.000 millones desde noviembre de 2014 y no queremos que caigan más porque son un respaldo para nuestra economía y para nuestra moneda”, afirmó.

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que al 30 de noviembre de 2018 el saldo de la deuda externa pública alcanzó a $us 9.944 millones, con un incremento de $us 516,9 millones en relación al registrado a diciembre de 2017, y consideró que el endeudamiento está en niveles adecuados, considerando que el ratio de la deuda sobre el Producto Interno Bruto (PIB) alcanza a 24,8%, cuando su límite referencial es del 50%, según el criterio de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

A criterio del Gerente General del IBCE, hay una “camisa muy fuerte” para no afectar la bolivianización; es decir, la estabilización en el tipo de cambio de la moneda nacional, sin embargo dijo que es necesario que frente a la política monetaria se debe trabajar más en la productividad sectorial a través de políticas públicas.

“Dependerá de las señales que le estamos pidiendo, uno de los casos es la urea, el conjunto de los productores está esperando la autorización del pleno uso de la biotecnología que le permitiría aumentar la productividad, por lo tanto su producción y su ingreso le alentaría a invertir más (…). Hay un ofrecimiento de la Anapo que puede comprar 100 mil toneladas de urea lo que puede generar mucho beneficio para la producción de trigo”, señaló.

Por otra parte destacó que los acuerdos público-privados posibilitaron una alianza estratégica para garantizar la producción del bioetanol, en la que se comprometieron decididamente los cañeros del oriente.

