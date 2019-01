Jugadores de Wilstermann piden tiempo y paciencia a la hinchada

COCHABAMBA |

Los jugadores de Wilstermann solicitaron un poco de paciencia y tiempo a la hinchada para que el equipo engrane bajo las órdenes del estratega Miguel Ángel Portugal.

“Estamos recién empezando el trabajo, llevamos muy poco tiempo para hacer algo espectacular. Tienen que darle tiempo al ‘profe’ para trabajar; él trabaja muy bien, se siente el cambio”, aseguró el volante ofensivo aviador Serginho, uno de los referentes del cuadro de Wilstermann.

Tras la caída por 0-2 ante Bolívar en el estadio Félix Capriles, en el debut del torneo Apertura, la mayoría de las críticas fueron para el técnico español, por el nuevo estilo de juego que pretende introducir en el equipo.

“Tienen que tener paciencia, todo cambio de estrategia tiene su período de adaptación. Pero de todas formas el ‘profe’ no ha cambiado muchas cosas, con Bolívar creo que no jugamos tan mal, creo que no tenemos que reprochar nada”, explicó Serginho.

Fernando Saucedo también pidió paciencia y tiempo el lunes pasado. “Recuerden que cuando llegó (Roberto) Mosquera no ganábamos, pero después se vieron los resultados”, sostuvo.