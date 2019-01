Las 10 metas que Evo planteó en 2006 y que aún no se consolidan

Las proposiciones van desde cero rodillo parlamentario hasta acabar con la corrupción.

Expertos, analistas, políticos y activistas identificaron 10 metas que planteó el presidente Evo Morales en su discurso del 22 de enero de 2006, cuando asumió el poder, y que aún no se consolidan.

Las proposiciones identificadas son: acabar con la discriminación, la descolonización, no “bloquear” leyes de opositores, cero rodillo parlamentario, autonomías con redistribución, la industrialización de los hidrocarburos, la austeridad, acabar con la corrupción, “cero narcotráfico” y el “mandar obedeciendo al pueblo”. (Detalles en el cuadro adjunto)

Consultado al respecto, Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, dijo que en el caso de la descolonización hubo un “avance cualicuantitativo”. El legislador, además, mencionó que se “intentó” erradicar la discriminación con políticas coherentes y que se cumplió la nacionalización e industrialización. Sobre este último punto citó las plantas construidas y reprochó a los opositores y críticos “por no ver la realidad”.

“Nos falta solamente cumplir algunas metas y por eso el planteamiento del MAS es que hasta el 2025 podamos dejar un país con un crecimiento del PIB (producto interno bruto) cualicuantitativo, con una diversificación de la economía y la visibilización, con derechos y obligaciones, de sectores históricamente invisibilizados”, afirmó.

En cambio, el senador Arturo Murillo, de Unidad Demócrata, afirmó que “todas las promesas que hizo el Presidente no las cumplió”. El opositor citó el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría del electorado dijo “No” a la reelección, y pese a ello el masismo llevó una estrategia para habilitar, de forma “ilegítima”, al Jefe de Estado como candidato.

“El presidente Evo Morales viene incumpliendo vez tras vez su palabra, y esto es lamentable porque es nuestro Primer Mandatario”, afirmó el legislador.

1. PLANTEAMIENTO

ACABAR CON LA DISCRIMINACIÓN

En su discurso del 22 de enero de 2006, el presidente Evo Morales mencionó la necesidad de erradicar la discriminación. “Estamos acá para decir basta a la resistencia. De la resistencia de 500 años a la toma del poder para 500 años, indígenas, obreros, todos los sectores para acabar con esa injusticia, para acabar con esa desigualdad, para acabar sobre todo con la discriminación, opresión, donde hemos sido sometidos como aymaras, quechuas y guaraníes”, dijo.

ANÁLISIS

“HAY MÁS DISCRIMINACIÓN”

Rafael Loayza, comunicador: “La discriminación recrudeció porque la política está instrumentalizando la identidad racial para conseguir apoyo político. ¿A qué me refiero? Cada vez que el Vicepresidente dice ‘hay que votar por el Evo porque los q’aras van a volver’, está solicitando a su segmento electoral, porque mientras mayor sea la identidad racial que tengan las personas, tenderán más a votar por Evo. Hay más discriminación porque ahora el racismo es ideológico, es político”.

2. PLANTEAMIENTO

LA DESCOLONIZACIÓN

Durante su alocución de enero de 2006, Morales planteó acabar con “el Estado colonial”. “¿Y por qué hablamos de cambiar ese Estado colonial? Tenemos que acabar con el Estado colonial. Imagínense: después de 180 años de la vida democrática republicana recién podemos llegar acá, podemos estar en el Parlamento, podemos estar en la presidencia, en las alcaldías. Antes no teníamos derecho”, explicó el Jefe de Estado en aquella oportunidad.

ANÁLISIS

“SE EQUIVOCÓ EN EL ENFOQUE”

Pedro Portugal, analista: “Se equivocó en la definición de descolonización y en los términos que planteó la descolonización no ha cumplido. La descolonización es desmontar estructuras que han surgido con la colonización y transformarlas con un modelo nuevo. La presencia indígena en el Parlamento es figurativa y simbólica, y e insisto: se equivocó en el enfoque y al equivocarse justifica un estado de cosas y deja como permanente el desafío futuro de una descolonización”.

3. PLANTEAMIENTO

NO “BLOQUEAR” LEYES

En su discurso de 2006, Morales mencionó que cuando era diputado sus contrarios decían que no había que aprobar sus proyectos de ley porque lo iban a “potenciar”. El mandatario afirmó: “Quiero pedirles a los parlamentarios del MAS: no aprendamos la mala costumbre de bloquear. Si algún parlamentario de UN, de Podemos, del MNR trae una ley para su sector o para su región, bienvenida, hay que apoyarla, hay que enseñar cómo se aprueba esas leyes sin bloquearlas”.

ANÁLISIS

“SÍ HUBO UN BLOQUEO”

Gonzalo Barrientos, diputado de UD: “Éste es un régimen que impone, que somete y lo único que hace aprobar lo que ellos deciden. Sus dos tercios son un rodillo parlamentario, similar a la época anterior que precede al MAS y que tanto criticaron. Todas las propuestas que hemos hecho conocer de los opositores las botaron al basurero o están durmiendo el sueño de los justos. Por lo tanto, sí hubo un bloqueo a las iniciativas de los legisladores de oposición”.

4. PLANTEAMIENTO

NO HABRÁ RODILLO PARLAMENTARIO

En su alocución, Morales recordó la vez que fue expulsado del congreso y remarcó que el masismo no era vengativo. En ese contexto, el Jefe de Estado mencionó: “No se asusten compañeros parlamentarios electos posesionados de otros partidos que no son del MAS. No haremos lo que ustedes nos han hecho a nosotros, el odio, el desprecio, la expulsión del Congreso Nacional. No se preocupen, no se pongan nerviosos. Tampoco va haber rodillo parlamentario”.

ANÁLISIS

“PISOTEARON A LA OPOSICIÓN”

Arturo Murillo, senador de UD: “Todas las promesas que hizo el Presidente no las cumplió. Dijo que no iba a utilizar rodillo parlamentario y lo hizo y pisotearon a la oposición, y pisotearon al pueblo. Y también cuando dijo que iba a respetar el voto del 21F, también no cumplió con su palabra. También dijo que no iba haber ningún muerto en Bolivia y ya llevamos como 80 muertos en el país; y el presidente dijo que si habría un solo muerto se iría a su casa”.

5. PLANTEAMIENTO

“QUEREMOS AUTONOMÍA”

El 22 de enero de 2006, el Jefe de Estado planteó establecer el régimen autonómico con solidaridad y reciprocidad, además de que habló de una redistribución. “Queremos autonomía, autonomía con solidaridad, autonomía con reciprocidad, autonomía donde se redistribuyan las riquezas, autonomía para los pueblos indígenas, para las provincias, para las regiones. Buscamos eso”, afirmó.

ANÁLISIS

“NO SE AVANZÓ EN EL RÉGIMEN ECONÓMICO”

Fabián Yaksic, experto: “En la Constitución se estableció un régimen autonómico sin duda complejo. Pero después del 2009, a través de leyes nacionales, abusando del Poder del Legislativo se aprobaron una serie de normativas que vulneraron conceptos de las autonomías, las competencias, han distorsionado el tema competencial… No se avanzó una sola coma en el régimen económico financiero vigente desde hace más de 30 años”.

6. PLANTEAMIENTO

LA INDUSTRIALIZACIÓN

Morales, en 2006, planteó la industrialización para salir de la pobreza. “Y no solamente nacionalizar por nacionalizar. Sea el gas natural, petróleo, o mineral o forestal, tenemos la obligación de industrializarlos”, aseguró. “Una propuesta a todos: sean militantes del MAS o no, si nos sentimos de esta tierra, de nuestra patria, de nuestra Bolivia, tenemos la obligación de industrializar todos nuestros recursos naturales para salir de la pobreza”.

ANÁLISIS

“EL ESTADO CORRIÓ TODOS LOS RIESGOS”

Hugo Del Granado, analista: “¿Cómo implementaron los proyectos? Se equivocaron en factores centrales de su diseño. Por ejemplo, la localización de las plantas no es el más adecuado; hay plantas que no funcionan a plena capacidad; las dimensiones, en algunos casos, fueron sobreestimadas, es el caso de la planta de LNG de Río Grande, que debido a su magnitud para el mercado interno funciona de manera esporádica… Los proyectos pueden tornarse muy fácilmente en elefantes blancos”.

7. PLANTEAMIENTO

ACABAR CON LA CORRUPCIÓN

En su discurso, Morales les pidió a los parlamentarios que no eran del MAS ayuda para acabar con la corrupción. “Tienen la gran oportunidad de reivindicarse, ustedes los parlamentarios que seguramente tienen todo el derecho de pasar a la oposición, pero ese tema de corrupción lo debemos acabar juntos”. El Jefe de Estado agregó: “Anticipadamente pedir a quienes conformen el gabinete, cero de nepotismo, cero de corrupción será el lema del nuevo gabinete”.

ANÁLISIS

“LA GRAN DEUDA QUE DEJA EL GOBIERNO”

Jorge Dulon, analista: “La peor sombra del gobierno tiene que ver con los hechos de corrupción que presuntamente se han cometido. Algunos ya han sido identificados y procesados, otros están en investigación. Hay casos emblemáticos como el mal manejo de recursos de hidrocarburos (caso Catler-Uniservice), el caso del Fondo Indígena. Uno de los pilares del programa de gobierno de Evo Morales, cuando estaba en campaña, era luchar contra la corrupción”.

8. PLANTEAMIENTO

“CERO NARCOTRÁFICO”

El Jefe de Estado, en su discurso del 22 de enero, aclaró que la cocaína no era parte de la cultura andina amazónica. En aquella oportunidad, Morales dijo que no habría “coca cero”, pero sí apostaba por “cocaína cero, narcotráfico cero”. “Queremos decirle a la comunidad internacional: la droga, la cocaína, el narcotráfico no es la cultura andina amazónica. Lamentablemente este mal nos lo han importado, y hay que acabar con el narcotráfico”.

ANÁLISIS

“AQUELLO NO SE CUMPLIÓ”

Omar Durán, abogado: “De acuerdo a datos de la UNODC, aquello no se cumplió. De acuerdo a nuestra percepción que tenemos, a la erradicación y a los cultivos de coca, esto se ha multiplicado. Más bien la cuestión de la coca como materia prima ha crecido en Bolivia. Cuando crece la materia prima, pues lógicamente va a crecer el narcotráfico. Hay muchas denuncias y situaciones que dan a pensar que el narcotráfico se ha incrementado en Bolivia”.

9. PLANTEAMIENTO

AUSTERIDAD

El 22 de enero de 2006, el presidente Morales habló de una “política de austeridad” e incluso destacó que en los legisladores opositores hayan aplaudido la iniciativa y en ese marco deseó que haya una “resolución” del Parlamento en ese sentido. “Hermanos de Bolivia, estimados parlamentarios, a todas las instituciones, a los movimientos sociales, en esta primera etapa vamos a aplicar una fuerte política de austeridad”, afirmó el Jefe de Estado.

ANÁLISIS

“HAY UN MAL GASTO DE RECURSOS”

Jorge Dulon, analista político: “Un ejemplo de no austeridad tiene que ver con el avión presidencial, que no era una prioridad, pero se lo decidió comprar; otro ejemplo es la Casa Grande del Pueblo, que incluso tiene cosas que no se podía creer, como un sauna, etcétera. Aquello muestra a la opinión pública que el discurso de la austeridad no se cumplió y que en definitiva está sucediendo todo lo contrario: Hay un mal gasto de los recursos públicos”.

10. PLANTEAMIENTO

“MANDAR OBEDECIENDO AL PUEBLO”

Al culminar su discurso, el presidente Morales citó una frase del Subcomandante Marcos. En ese contexto, el Primer Mandatario manifestó lo siguiente: “Cumpliré con mi compromiso, como dice el Subcomandante Marcos, mandar obedeciendo al pueblo, mandaré Bolivia obedeciendo al pueblo boliviano”.

ANÁLISIS

“DESCONOCER EL 21F FORMA PARTE DE ESO”

José Manuel Ormachea, politólogo y activista: “Evo obedece a los caprichos de los cocaleros del Chapare, las empresas chinas, los intereses de la cúpula que gobierna y de sí mismo. Si eso es ‘mandar obedeciendo al pueblo’ tenemos dos conceptos totalmente diferentes. Como obedece a su capricho, desconocer los resultados del referendo del 21F forma parte de eso”.

Punto de vista

VÍctor Borda, Presidente de Diputados

“Nos falta sólo cumplir algunas metas”

Sacar a Bolivia de la colonización, volverlo un Estado Plurinacional es un tema muy complicado. Hemos intentado a través de un proceso de declarar al Estado Plurinacional no solamente como una forma cultural, sino otorgando derechos y obligaciones a sectores históricamente invisibilizados, como los indígenas. Entonces, hubo un avance cualicuantitativo en la descolonización.

El racismo y la discriminación estaban en la mentalidad de muchos bolivianos y bolivianas. Hoy, gracias a las políticas que asumió nuestro presidente Evo Morales, se ha intentado erradicar la discriminación. Hoy, la mayor parte de la estructura de Diputados está conformada por indígenas con abarcas, polleras, ponchos y ojotas; y se estableció un ordenamiento jurídico drástico que sanciona cualquier tipo de discriminación.

En el tema de industrialización, cuando se investigó CAMC nos sorprendimos al comprobar que YPFB contaba con 17 taladros… hay la planta separadora de gas, con problemas sí, ustedes saben, pero ya está funcionando; la planta de úrea, la planta de plásticos que se está construyendo en Tarija… Eso es industrialización. Parece que algunos políticos no ven la realidad.

Nos falta solamente cumplir algunas metas. Por eso, el planteamiento del MAS es que hasta el 2025 podamos dejar un país con un crecimiento del PIB cualicuantitativo y una diversificación de la economía y visibilización con derechos y obligaciones de sectores históricamente invisibilizados.

