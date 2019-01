Llueven críticas en redes por falta de mujeres en el encuentro de la oposición

Varios usuarios cuestionaron la falta de partipación femenina en la oposición, luego de que circularan fotos del encuentro de cívicos, candidatos y líderes de oposición en Santa Cruz, Bolivia.



La imagen final del encuentro: algunos candidatos y dirigentes cívicos. La única mujer es Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia

La imagen del encuentro de ayer de líderes de la oposición se viralizó en redes sociales pero no por un motivo que hubieran deseado: llovieron críticas por la falta de representación femenina.

Si bien había un grupo -minoritario- de mujeres, entre ellas algunas representantes del Comité Cívico y de Derechos Humanos- en las imágenes que circularon en redes prácticamente no se las ve:

En la mesa se observa la presencia de dos mujeres en ambos lados

Amparo Carvajal fue la única mujer en la foto del cierre del evento

Periodistas, actores políticos y gente del ámbito cultural se manifestaron en contra de la falta de mujeres en la toma en la articulación de lo que pretende ser una nueva alternativa política para el país.

Mira algunas reacciones:

Gabriela Ichaso, periodista: Vean quiénes deciden por la oposición. 40 hombres. Sólo hay 3 mujeres. Las demás son las que están en las calles todos los días desde el 28 de noviembre de 2017, mientras otros gestaban un proceso eleccionario trucho.

Rubén Atahuichi‏, periodista: ¿Y dónde están las mujeres?

Valeria Silva Guzmán, diputada:‏ Para ver lo que muestra esta foto, no importa si eres o no militante, de izquierda o de derecha: para ver que para estos señores LAS #MUJERES NO EXISTIMOS sólo se necesitan ojos. Yo no quiero una Bolivia sin nosotras.

Gerardo Guerra, productor: Indigna y avergüenza mucho, la falta de diversidad en el liderazgo de la oposición. Ejemplo ¿No ven la calidad de miles de mujeres valientes trabajando y luchando por justicia?.

Susana Bejarano, politóloga: Empezará la ola de justificaciones, ojalá que esos mismos reclamos que se “exigen” ante bromas, se manifiesten por algo más preocupante: LA AUSENCIA TOTAL de mujeres, en la propuesta de nueva conducción del país. ¿De verdad sin mujeres?.

Adriana Salvatierra‏, senadora: ¿Ninguna mujer? Así pretenden presentarse como alternativa al país? Sin invitar una sola mujer a contribuir con la construcción de nuestros destinos?.

Claudia Peña, escritora y exministra de Autonomías: Aplazados.

Mery Vaca, periodista: Pésima imagen de la oposición reunida en Santa Cruz, igual que el binomio del MAS.

Jesús Cantín, periodista: La oposición es masculina.

José Pomacusi, periodista: 25 hombres y una mujer.

