Los actores heterosexuales que más han interpretado personajes gays

Durante años ha existido la polémica en Hollywood acerca de si los personajes gays deben ser interpretados por actores heterosexuales. Otros sostienen el histrionismo no tiene que ver con la orientación sexual.

Por ejemplo, en 2010 el escritor Ramin Setoodeh criticó a Sean Hayes (quien es abiertamente gay) en el papel principal de un hombre straight en la obra de Broadway Promises, Promises.

Recientemente, Darren Criss reveló que no quiere interpretar más papeles de homosexuales, básicamente porque considera que se le debe dar la oportunidad a actores gays.

Mira el video para conocer los actores heterosexuales que han interpretados más personajes homosexuales en sus carreras.

Darren asumió su primer gran proyecto en TV con Glee (2010), como el interés amoroso de Kurt Humer (Chris Colfer)

En una entrevista con Bustle hace pocos días, dijo…

“Hay ciertos roles [GLBT] que veo que son maravillosos. Pero quiero asegurarme de que no seré otro chico heterosexual tomando el papel de un hombre gay. Esto se debe a que interpretar a esos personajes es, en sí mismo, una experiencia dramática maravillosa”.

Acerca ser Andrew Cunanan en la aplaudida serie The Assassination of Gianni Versace, destacó: “Hay algo muy retorcido en el hecho de que alguien con el que comparto el origen étnico, un estadounidense-filipino, es famoso por hacer algo absolutamente deplorable, es ahora la razón por la que me siento aquí y hablo contigo”.

Muchos creen que Darren, quien se comprometió con su novia Mia Swier en enero de 2018, es gay en la vida real, y hasta lo ha aclarado en algunas entrevistas.

