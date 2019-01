Los mensajes de Juan Gabriel en Twitter que hacen dudar a sus fans sobre su muerte

“Con la persona que va a aparecer no habrá duda de nada, con eso será suficiente para que no digan que no es. Sucederá cuando la persona esa diga: ‘Joaquín, tráigame a Juan Gabriel ya'”, dijo Joaquín Muñoz a la cadena Multimedios, luego de contar que Juan Gabriel mandó a saludar al mandatario.