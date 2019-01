Los Nosiglia marchan a buen ritmo

Wálter Nosiglia Navarro fue el competidor boliviano mejor ubicado en la primera etapa de la undécima versión del rally Dakar, que se desarrolló en el tramo Lima-Pisco (Perú), con 84 kilómetros cronometrados.

El “Lobo del desierto” se situó en el undécimo peldaño en la categoría quads tras registrar una hora, 31 minutos y 28 segundos, a 14 minutos, 13 segundos del argentino Nicolás Cavigliasso, vencedor de la carrera con una hora, 17 minutos y 15 segundos. Segundo fue otro argentino, Jeremías González Ferioli (01h21’10’’) y tercero el checo Tomas Kubiena (01h 25’37’’).

Otro boliviano, Leonardo Martínez, alcanzó la vigésima posición después de transitar la ruta en una hora, 44 minutos, 37 segundos.

Motos

Daniel Nosiglia Jager se adueñó del peldaño 17 en la especialidad de motocicletas, por delante de su hermano Wálter, quien se estacionó en el puesto 19 en la primera etapa de la competición internacional.

Daniel paró los cronómetros en 01h 05’18’’, a siete minutos, 42 segundos del español Joan Barreda, triunfador de la etapa con 57 minutos, 36 segundos, relegando al segundo escalón al chileno Pablo Quintanilla, que marcó 59 minutos y 10 segundos. El estadounidense Ricky Brabec resultó tercero con 01h 00’28’’

El menor de los Nosiglia, Wálter, se adueñó del decimonoveno escaño después de establecer un crono de 01h 05’25’’.

Mucho más atrás, específicamente en el puesto 63, se situó el chaqueño Fabricio Fuentes, quien a bordo de su KTM marcó 01h22’18’’, superando a su coterráneo Dany Nogales, que ocupó la posición 98 en la primera etapa del rally con 01h39’41’’.

Autos

El piloto qatarí Nasser Al Attiyah ganó la primera etapa en autos, tras llegar a Pisco en una hora, un minuto y 41 segundos, desplazando al segundo lugar al español Carlos Sainz, quien arribó a la meta tras conducir su motorizado por espacio de una hora, tres minutos y 40 segundos.

El corredor polaco Jakub Przygonzki se ubicó en el tercer peldaño con un registro de 01h 03’ 41’’.

Hasta el cierre de la presente edición no hubo un reporte sobre la posición que alcanzó el competidor boliviano Luis Barbery.

SALVATIERRA EXIGE RESPUESTA A ASO

“Dos días después,el @dakar en su Facebook sigue sin mostrar lo que dicen que me enviaron. Que malo mezclar intereses económicos en el deporte. Lamentablemente para la organización del Dakar somos sólo un número más. Pero detrás de cada piloto hay un país,un público y mucha ilusión”, señala Chavo Salvatierra en su cuenta de Twitter, refiriéndose a la supuesta carta que le envió la ASO el 12 de octubre, anunciándole que no podía correr con el quad Barren Racer One 690.