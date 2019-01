Maygua, el orgullo del fútbol tupiceño

Es un referente del fútbol de su región. Después del recordado y emblemático Víctor Agustín Ugarte, Milton Rubén Maygua Herrera es parte del orgullo tupiceño.

Por su amor a este deporte y para no quedarse alejado tras su retiro del fútbol, decidió realizar varios cursos para entrenador en la Argentina. Dirigió a muchos planteles en forma exitosa hasta el año pasado, siendo su último equipo Real Potosí. Jugó en diferentes equipos durante 15 años (1988 a 2002).

Futbolista

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo.

Fue un buen volante izquierdo, que jugó en varios clubes desde 1988 hasta 2003, en Chaco Petrolero (1984-1988 y 1997), cuando dirigía Arturo López, en Always Ready (1991-1992), Atlético Cuyaya de Jujuy (1995), Petrolero de Cochabamba (1997), Oriente Petrolero (1998), Unión Central (1998-2002) donde colgó los botines.

También integró la selección nacional sub-20 en 1984.

Los entrenadores que admira a nivel internacional son Josep Guardiola y Marcelo Bielsa.

Director técnico

Royal Obrero de Tarija fue su primer equipo y se mostró satisfecho con su trabajo, ya que logró el subcampeonato departamental y lo clasificó para disputar la Copa Simón Bolívar en 2005.

Después fue asistente del conocido exfutbolista y entrenador Luis Galarza, que dirigió al plantel profesional de Unión Central en 2006.

El mismo año asumió el cargo de director de deportes de la escuela San Bernardo de Tarija, logrando el subcampeonato de la categoría sub-15 en los Juegos Escolares provinciales, departamentales y nacionales, consiguiendo el derecho de representar a Bolivia en los Juegos Escolares Sudamericanos que se realizaron en Medellín, Colombia en 2006.

Fue coordinador general de la escuela de deportes San Roque en 2007.

Dirigió el plantel de la categoría sub-17 del club Ingenieros, logrando el título de la categoría sub-17 en 2008 y al año siguiente dirigió el equipo de primera “B” en el torneo de la Asociación Tarijeña de Fútbol (ATF).

En 2010, asumió la dirección técnica del club Unión Tarija, consiguiendo la clasificación a semifinales del torneo departamental de Primera “A”.

El mismo año fue campeón invicto del certamen nacional de la categoría sub-19 con la selección tarijeña en el campeonato nacional que se efectuó en Sucre. Además fue coordinador general de las selecciones menores, logrando el subcampeonato en el nacional de Santa Cruz y de la sub-16 en San Borja, Beni.

Volvió al club Unión Tarija, logrando el ascenso a Primera “A” en 2011.

Dirigió al campeón tarijeño de Primera “B”, Petrolero del Chaco, con el que ocupó el primer puesto en el Nacional B, Copa Simón Bolívar 2011-2012.

Logró la corona del campeonato tarijeño con el club García Ágreda en junio de 2012 y subcampeón nacional de la categoría sub-16 en el torneo disputado en la ciudad del Guadalquivir.

Posteriormente se hizo cargo del club Atlético Ciclón, consiguiendo el cetro del torneo tarijeño 2012-2013.

Fue subcampeón con el equipo de Petrolero en el Nacional B 2013-2014 y ascendió en forma indirecta a la Liga, frente a Aurora de Cochabamba. Después volvió a dirigir Ciclón, clasificándolo al hexagonal final del Nacional B 2014-2015.

En 2014-2015 fue subcampeón nacional de la Copa Simón Bolívar, con Atlético Bermejo, disputando el ascenso indirecto a la LFPB con Sport Boys.

Volvió a Petrolero en 2016 y logró su permanencia en la Liga, clasificándolo a la Copa Sudamericana 2017. En el segundo semestre volvió a entrenar a Ciclón.

En el primer semestre del año pasado, estuvo a cargo del club Real Potosí.

A futuro, su principal sueño es dirigir las selecciones nacionales de menores. “No quiero dejar el fútbol, no me veo fuera de él, me apasiona lo que hago”, apuntó.

“Un buen entrenador tiene que tener una buena formación, uno debe fijarse metas y objetivos a futuro”, agregó.

Manifestó que hasta el momento no tiene equipo para dirigir este año, pero que espera negociar con algún club.

FICHA PERSONAL

Milton Rubén Maygua Herrera

Fecha de nacimiento: 18 de septiembre de 1965

Lugar: Tupiza, Potosí

Padres: Bautista (+) y Mary

Esposa: Jhovanca Ríos Guerra

Hijos: Marcia y Leandro

Deportes: Fútbol

Realizó varios cursos para entrenador en argentina:

Milton Maygua realizó varios cursos para entrenador en Argentina y los principales fueron los siguientes:

Preparación física para la categoría Infanto-Juvenil.

Estudió en el Instituto Superior de Entrenadores y obtuvo diploma de la categoría Infanto-Juvenil.

Le entregaron su título de director técnico de la Asociación de Técnicos del fútbol argentino el año 2005.

Asistió al curso de actualización como instructor de fútbol Infanto-Juvenil dependiente de la Asociación de Técnicos del fútbol argentino.

También participó del curso de actualización del fútbol moderno.

Milton tuvo dos decepciones en su vida deportiva:

“Tuve dos decepciones, una como futbolista cuando jugaba en Chaco Petrolero de La Paz en 1988. Durante un partido frente a The Strongest, sufrí una doble fractura de tibia y peroné en la pierna derecha en un choque con el jugador paraguayo Eligio Martínez. Me sentí muy apenado por el tiempo que iba a quedar fuera de las canchas, aunque mi voluntad férrea hizo que volviera a jugar muy pronto y por muchos años más, luego de recuperarme de la lesión”, comentó.

“La segunda mala pasada que me jugó el destino fue el 9 de abril de 2012, cuando era entrenador de Petrolero del Chaco y me dijeron que concluyó mi contrato con la entidad, cuando tenía opción de jugar la final”.

“El mejor momento de mi carrera fue el 12 de diciembre de 1998, cuando integraba el plantel de Unión Central de Tarija y logramos el título de la Copa Simón Bolívar y el ascenso de manera invicta al fútbol profesional boliviano. Hoy me siento muy feliz como entrenador”.