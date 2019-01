Médicos de Bolivia deciden ir al diálogo con el Gobierno pese a un fallo que dicen limita su derecho a la protesta

La Justicia avaló un recurso de Acción Popular presentado por un dirigente de trabajadores de la prensa de El Alto (La Paz) para evitar nuevas interrupciones en los servicios de salud del sector público y de la seguridad social

Protesta. Los médicos durante una marcha. Foto: Miguel Carrasco-Archivo.

El Colegio Médico de Bolivia decidió acudir el lunes al diálogo con el Gobierno, a la espera de la resolución de sus demandas para respaldar la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) y en medio de un fallo que les impide suspender los servicios de salud.

El presidente del ente colegiado, Edwin Viruez, aseguró que el fallo restringe el derecho a la protesta de su sector y anunció con asumir medidas legales para garantizar sus derechos, aunque no dio mayores detalles.

“Repudiamos esa acción de los operadores políticos de tratar de embargar nuestras voces, en vez de beneficiar y favorecer el acercamiento con el Ministerio de Salud”, cuestionó y anunció que pese a la actual coyuntura acudirá al diálogo del lunes.

El juez Público Civil y Comercial 11, Celso Villalobos, dio curso a la Acción Popular presentado por el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de El Alto (SINTRAPREN), David Ticona. La resolución señala que las autoridades del Ministerio de Salud, de la Gobernación y de la Alcaldía de La Paz deben garantizar el ‘‘acceso continuo’’ a los servicios de salud e iniciar procesos contra quienes interfieran en las prestaciones.

El recurso fue interpuesto para evitar que los médicos vuelvan a suspender los servicios de salud en el sector público y de la seguridad social como lo hicieron a fines del pasado año en contra del SUS.

Los galenos no apoyan la implementación del SUS con el argumento de que no no existen las condiciones de infraestructura, recursos humanos y de equipamiento. Para el Gobierno existe el respaldo técnico para poner en vigencia una iniciativa a favor de todos quienes no gozan de un seguro.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, anunció que se viene trabajando en una gran movilización denominada ‘‘marea blanca’’, y aclaró que la reunión con el Gobierno sigue en pie, aun con el fallo adverso.

Viruez y Larrea coincidieron en informar que la próxima habrá una reunión en La Paz para analizar el resultado de la cita del lunes con el Gobierno y el tema de la Acción Popular.

Durante la mañana, el Magisterio Urbano de La Paz se movilizó en rechazo a la Acción Popular que limita la protesta de los médicos. Larrea dijo que el Magisterio, cocaleros de La Paz, gremiales y otros sectores firmarán un pacto. (11/01/2019)

La Razón Digital / Jaime Soto / La Paz