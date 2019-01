Oposición: Evo omite su ‘error en La Haya’ y olvida el 21F

El candidato de Bolivia Dice No Óscar Ortiz lamentó que Morales no haya dado explicaciones sobre lo sucedido en La Haya, lo que calificó como “la peor derrota desde la Guerra del Pacífico”.

Rechazo. Una movilización demanda el respeto a los resultados del 21 de febrero de 2016, el viernes. Foto: APG





Tras el discurso del presidente Evo Morales, las respuestas de políticos opositores no se hicieron esperar. La mayoría reprochó que el Mandatario no haya mencionado la “derrota” de la demanda marítima en La Haya y el “incumplimiento” al referéndum del 21 de febrero de 2016.

El candidato de Bolivia Dice No Óscar Ortiz lamentó que Morales no haya dado explicaciones sobre lo sucedido en La Haya, lo que calificó como “la peor derrota desde la Guerra del Pacífico”. “El Presidente no asumió ninguna responsabilidad y no le brindó explicación al pueblo boliviano sobre el fallo”.

Además, Ortiz publicó en su cuenta de Twitter que “Morales muestra que ya no tiene nada que ofrecer a los bolivianos” y que “el pueblo lo rechaza porque no respeta el voto del 21F y hay más corrupción que antes”.

Similar postura tuvo el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina. “El Presidente no reconoce ni el más mínimo error en su decisión de ir a la Corte de La Haya, pese a que la misma se ha convertido en otro enorme obstáculo para recuperar nuestra salida al mar”, tuiteó.

CAMPAÑA. El candidato a la presidencia por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas, calificó al informe de “electoralista y demagógico”. “Evo cayó en la trampa de la mentira electoralista. Perdió mucho apoyo”, tuiteó.

Jaime Paz Zamora, expresidente y candidato por Partido Demócrata Cristiano (PDC), ironizó: “Hemos ganado en La Haya… sistema judicial perfecto… Bolivia el primer país en todo”.

El senador de Unidad Demócrata (UD) Arturo Murillo sentenció que el Presidente solo hizo campaña electoral con el mensaje de ayer.

Políticos cuestionan el mensaje presidencial

Óscar Ortiz, candidato presidencial:

“Le ha dedicado solo dos minutos al tema del mar y no asumió ninguna responsabilidad por el fallo de La Haya. No le dijo al pueblo boliviano la verdad sobre el impacto que tiene con relación a nuestra causa marítima, quizás la peor derrota desde la Guerra del Pacífico”. (Twitter)

Víctor Hugo Cárdenas, candidato presidencial:

“El gobMAS cambió para mal, con un centenar de muertos, cuadruplicó la importación de alimentos, no descubrió un solo pozo de gas, mucha corrupción y nepotismo, mediocridad en la gestión pública, manipulación a jóvenes, mujeres e indígenas. ¡13 años de desilusión!” (Twitter)

Jaime Paz Zamora, candidato presidencial:

“Según el mensaje presidencial: Hemos ganado en La Haya. No existe el 21F. Sistema Judicial perfecto, ya tenemos notarios elegidos. Borrachera de números para ocultar la corrupción, ineficiencia y el despilfarro. Bolivia, el primer país en todo”. (Facebook)

Virginio Lema, candidato presidencial:

Evo Morales dice que somos número uno en el mundo en muchas cosas, pero no dice que somos número uno en narcotráfico y los narcotraficantes están en el Chapare. Soy un convencido de que en Bolivia no hay indígenas, solo un grupo de disfrazados en el Palacio.

Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional:

“No reconoce ni el más mínimo error en su decisión de ir a la Corte de La Haya. El Presidente no tuvo la valentía de asumir los errores de 13 años. Por ejemplo, desconocer el voto. Y tampoco tuvo la audacia de proponer esperanza de futuro”. (Twitter)

Norma Piérola, diputada del Partido Demócrata:

“‘MAS’, más mentiroso su informe maquillado y manipulado no podría ser, y el dictador Morales, confunde ‘inversión’ con ‘malversación’ y despilfarro. Pregunten cuanto de su llamada ‘inversíón involutiva’ (o concebida a la inversa) se gastó en su eterna”. (Twitter)

Jeanine Áñez, senadora de Unidad Demócrata:

El presidente Morales está viviendo una realidad que nosotros no la sentimos. En lo político, ni siquiera está respetando el voto del ciudadano. En lo económico, sentimos la crisis y no es necesario que nos muestren cifras astronómicas de estabilidad que tenemos del país.

Arturo Murillo, senador de Unidad Demócrata:

Vino a hacer campaña. Tiene que respetar la Constitución. El Presidente es parte de la corrupción utilizando el avión presidencial, usa los medios del Estado para hacer campaña. Habló 51 minutos porque ya no tiene nada que decirle a Bolivia, ya le mintió con todo.

La Razón / Jorge Coariti / La Paz