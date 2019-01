Palmasola: pese al hacinamiento, reclusos respiran otro aire después de Oti

Un grupo de policías realiza un patrullaje rutinario por una de las calles del PC4. La presencia policial en tiempos de Oti era limitada. | JOSUÉ HINOJOSA

PENAL DE PALMASOLA | ARCHIVO

El control de disciplina de los privados de libertad en Palmasola (Santa Cruz) ya no está en manos de los llamados “regentes”, que también eran internos, sino de la Policía. Este cambio, resultado de la intervención policial efectuada el 14 de marzo de 2018, que involucró la muerte de siete reos, da lugar a que el recinto penitenciario cruceño se consolide cada vez más como un verdadero centro de rehabilitación.

La desarticulación de la organización liderada por Víctor Hugo Escobar, alias Oti, que operaba desde el interior de Palmasola, permitió ejercer un mayor número de actividades orientadas a la rehabilitación de los presos.

Un equipo multidisciplinario, compuesto por profesionales de diferentes áreas, encabeza el trabajo de reinserción, incluso de un grupo de 250 drogodependientes.

Los Tiempos visitó los pabellones más numerosos de este penal que, pese a las mejoras, arrastra un interminable problema de hacinamiento. Y es que esta cárcel, construida para recibir hasta 800 privados de libertad, actualmente alberga a 5.500 en seis pabellones.

En Palmasola se ha logrado consolidar una política de reforma, algo que en tiempos de Oti era casi imposible.

Terapia ocupacional

Una muestra es la terapia ocupacional que llevan adelante los 250 drogodependientes del penal, quienes luego de la intervención de marzo fueron separados a un pabellón especial (PC3-B) donde actualmente ejercen actividades de carpintería, artesanía, manufactura en cuero y plástico, entre otras. Este grupo antes estaba al servicio de Oti y hacía lo que él ordenaba a cambio de droga.

Pasan clases

La denominada “Casa Blanca”, la edificación de dos plantas en la que vivía Oti, ahora se ha convertido en un centro educacional. En este espacio, compuesto por siete ambientes debidamente equipados, se fortalecerá la formación académica y técnica. El director departamental de Régimen Penitenciario, Dick Camacho, espera que el número de bachilleres en la presente gestión supere a los 31 registrados el año pasado.

Camacho hace notar que actualmente algunos presos reciben instrucción académica de parte de dos universidades, aunque asegura que como parte de la política de reforma se buscará convenios para que otras universidades e institutos puedan capacitar a la población carcelaria.

Uno de los aspectos más destacados del PC4 (régimen abierto) es la producción de muebles de madera. Existen 120 personas dedicadas a la carpintería. Es una forma de cumplir condena mientras generan recursos, pues los reos carpinteros aprovechan los días de visita para comercializar sus productos.

La carpintería, ubicada en el PC4, es la sección del penal de Palmasola que alberga a mayor cantidad de internos que se dedican a esta actividad. JOSUÉ HINOJOSA

LIGA INTERNA

En Palmasola hay 47 equipos de fútbol

Como parte de las actividades recreativas, la población privada de libertad lleva a cabo una serie de campeonatos de fútbol. Según el director departamental de Régimen Penitenciario, Dick Camacho, existen 47 equipos de fútbol, los cuales a su vez están compuestos por al menos 1.500 personas.

El desarrollo de esta actividad concentra a un importante número de reos en el PC4. Como muestra de la ajustada programación de encuentros de fútbol, el equipo campeón de la gestión 2018 recién se conocerá durante el mes de enero de 2019.

Reos drogodependientes realizan escultura en madera. JOSUÉ HINOJOSA

SEPA MÁS

Reincidentes están bajo encierro constante

Los privados de libertad que reinciden en delitos que ameritan penas mayores se encuentran en el PC7, el pabellón de máxima seguridad, donde cada reo permanece encerrado en su respectiva celda.

Aumentan 40 policías al control de Palmasola

A partir de las fiestas de fin de año, se dispuso un grupo de 40 nuevos policías al resguardo del recinto penitenciario cruceño. Pese a ello, el número de uniformados es insuficiente.

NELSON PACHECO Gobernador de PalmasolaLOS TIEMPOS

PUNTO DE VISTA

“La Policía es la única fuerza, no existe otra fuerza paralela como antes”

NELSON PACHECO

Gobernador de Palmasola

La intervención de marzo ha sido prácticamente un punto de quiebre en lo que hasta ese tiempo era y lo que hoy es Palmasola. Se ha solucionado muchas cosas en este tiempo. Ni la Policía podía actuar, los privados de libertad se habían adueñado del penal. Ellos manejaban, ellos disponían y estábamos a expensas de ellos; prácticamente la autoridad no tenía competencia adentro. Afortunadamente, ha habido una decisión política e institucional de intervenir y a partir de ello ya podemos ver que muchas cosas se han corregido. La Policía actualmente cuida la disciplina, ya no son los internos los que cuidan disciplina, un interno no puede estar a cargo de la disciplina. Ahora todos los internos están bajo la ley, bajo la norma, y la fuerza pública, la Policía en este caso, es la que controla la disciplina. La Policía es la única fuerza, no existe otra fuerza paralela a la Policía como antes lo había. Antes eran los internos quienes incluso se encargaban de sancionar cualquier acto de indisciplina. Se ha sacado a todos los niños que había en el penal de varones, ahora no existe ningún niño. Antes había mujeres viviendo dentro del penal, aumentando el congestionamiento que existe adentro, todo eso en la actualidad ya no se ve. Tenemos limitaciones en cuanto al personal, nos gustaría contar con un número mayor de policías, porque el hecho de controlar la disciplina interna de este centro hace que necesitemos más personal, puesto que pequeñas cosas que suceden adentro, como ser riñas, agresiones, ya no son controlados por los internos.

Implementan escáner para optimizar control

Los Tiempos/Santa Cruz

El control de ingreso de visitas a Palmasola solamente tomará siete segundos a partir de la implementación de dos escáneres que permiten identificar si alguna persona pretende introducir sustancias u objetos prohibidos al recinto penitenciario.

Son dos equipos. Por el primero circularán los bultos que los visitantes ingresen al penal, mientras que por el segundo pasarán las personas.

“Vamos a poder detectar cuando las visitas ingresan metales, narcóticos o celulares, porque lamentablemente son las visitas las que nos perjudican el trabajo de la rehabilitación de los internos”, indicó el director de Régimen Penitenciario, Dick Camacho.

Pese a los nuevos sistemas de seguridad, el pasado 1 de enero un hombre introdujo 96 cápsulas de cocaína a Palmasola; fue detenido.

Se reducen los casos de extorsión desde el penal

Los Tiempos/Santa Cruz

Aunque es una actividad difícil de eliminar, los casos de extorsión desde el penal de Palmasola se han reducido en relación al año pasado, cuando Oti lideraba distintos hechos ilícitos de este tipo a través de llamadas telefónicas y giros de dinero.

Según el gobernador de Palmasola, Nelson Pacheco, en octubre del año pasado se registró el último caso de extorsión protagonizado desde el interior del penal. Indicó que la persona sorprendida fue remitida a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

“Nosotros estamos atentos a cualquier caso que puede suceder e inmediatamente procedemos a aislar al sospechoso de este tipo de acciones y abrimos una investigación; se lo puede pasar a la Felcc o se lo sanciona disciplinariamente”, explicó Pacheco.

Los Tiempos / Josué Hinojosa