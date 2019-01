Percy pide a Evo aval para créditos y habla de asfixia económica

El burgomaestre de la ciudad le envió una carta al presidente del Estado, en la que le expresa su preocupación por la lentitud en los procesos de aprobación de créditos para “proyectos importantes”

Deisy Ortiz D.

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, a través de una carta dirigida al presidente del Estado, Evo Morales, expresó su “pedido urgente” para que el Gobierno nacional dé el aval necesario para que la comuna cruceña pueda acceder a créditos de inversión social que permitan concretar importantes proyectos que se encuentran paralizados por falta de financiamiento. Dichos proyectos están relacionados con el saneamiento básico, transporte, mercados, entre otros. En la misiva, el burgomaestre también invita al primer mandatario a una reunión para abordar estos y otros temas de interés público.

Al respecto, el coordinador del Gobierno nacional, Hugo Siles, adelantó que es muy posible que el presidente Morales acceda a reunirse con el alcalde cruceño, porque “a lo largo de los últimos años ha habido una relación estrecha de trabajo entre ambas autoridades” y en la agenda del presidente está el tratamiento de temas de interés de la capital cruceña, así como el de la región metropolitana y los proyectos de puentes de interconexión.

En la carta, fechada el 12 del presente mes, Fernández le recuerda al presidente que en una reunión realizada el 10 de enero de 2018, le presentó 23 carpetas de programas y proyectos que requieren del aval del Gobierno para su ejecución. No obstante, asegura que hasta la fecha no han tenido respuesta favorable y afirma que esto está generando “una asfixia económica que paraliza muchos proyectos”.

“Esta lentitud en los procesos está generando una seria asfixia económica que paraliza muchos proyectos económicos, como la conclusión del sistema de drenaje que afecta a los barrios más deprimidos, la pavimentación de calles y avenidas de difícil acceso en tiempos lluviosos, entre otros, en una ciudad que crece y recibe más de 50.000 nuevos vecinos por año, provenientes de todos los rincones de Bolivia”, dice parte del texto.

Percy agrega que eso lo obliga a reiterar su “pedido urgente del aval del Gobierno para obtener créditos, los cuales son de conocimiento de las carteras ministeriales de gobierno, a quienes se encomendó la gestión, pero que hasta la fecha no han sido concretados”.

En cuanto a los proyectos pendientes menciona las vías de acceso al nuevo vertedero municipal; la implementación de la primera fase del Sistema de Movilidad Urbana: las estaciones de transferencia de transporte público interprovincial e intermunicipal norte, sur y este; la conclusión de la quinta municipal para desarrollar el centro cultural más grande del país; el proyecto de represa en el río Piraí a la altura de Tarumá para garantizar la provisión de agua para los municipios de El Torno, La Guardia y Santa Cruz de la Sierra, además de un fideicomiso para concluir la política de ordenamiento de mercados.

El secretario municipal de Gestión y Coordinación, Jorge Landívar, que el lunes dio un informe sobre los gastos ‘obligatorios’ y adicionales que hace la Alcaldía cruceña en políticas nacionales, manifestó que la inquietud del alcalde surge porque a un año de la reunión que sostuvo con el presidente, no ha habido un avance sustancial en los compromisos de cooperación que se asumieron. “Esa fue, diríamos, la queja del alcalde municipal (en su carta)”, expresó Landívar.

La respuesta del Gobierno

Para Hugo Siles, estos temas “tienen un tratamiento” y un avance en las instancias del Gobierno que corresponden y asegura que existe una coordinación interinstitucional entre ambos niveles. De hecho, mencionó que el lunes, él se reunió con la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, y se abordaron los temas mencionados.

Siles dio un detalle de cómo están siendo atendidos los temas que preocupan al alcalde. Con respecto a los créditos, explicó que el monto solicitado por la comuna en 2018 para fideicomisos alcanzaba a Bs 150 millones y el presupuesto total del Gobierno nacional para este concepto era solo de Bs 400 millones y, por eso, no se pudo concretar. Sin embargo, dijo que el 2017 el gobierno municipal cruceño fue beneficiado con un fideicomiso. De igual forma, el año pasado se dio el aval necesario para que la comuna acceda a un crédito de una entidad bancaria. De hecho en diciembre la comuna accedió a un préstamo por Bs 99 millones del banco Bisa.

Con respecto al vertedero, Siles indicó que se hicieron las gestiones para que se pueda concretar una alianza público-privada, pero la Alcaldía decidió comprar un terreno y hacerse cargo de la infraestructura por sí sola. Sin embargo, aclaró que el trámite sigue vigente.

Sobre los planes del sistema de transporte , dijo que “el presidente nos pidió hablar de este tema con el municipio, pero en la Alcaldía nos pidieron un tiempo y retomar el tema luego del traslado de mercados. Es un tema que el presidente lo tiene presente”.

Con relación a los proyectos de saneamiento básico, Siles recordó que alcalde presentó dos proyectos; uno para la construcción de una represa en El Torno para la región metropolitana y otro, para un sistema de drenaje. En el caso de la represa, dijo que aún no se tenía un proyecto a diseño final, mientras que el de drenaje sí lo tiene, pero el presupuesto para dichas obras asciende a $us 1.200 millones, por lo que se busca financiamiento. “El presidente vio ese proyecto con buena predisposición y está en proceso de ver el financiamiento, no se descarta. Debido al costo (alto), no es un monto de disponibilidad inmediata, pero puede ser viable mediante un crédito. El proyecto está en manos del Ministero de Medioambiente, agregó.

Otras reacciones

El presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Henry Cabrera (MAS), se refirió al tema para destacar la buena relación entre el alcalde y el presidente Morales, por lo que es muy probable que se dé una reunión entre ambos. Sin embargo, cree que la Alcaldía debe priorizar los proyectos de impacto social, como el vertedero, y no invertir muchos recursos en asuntos como el traslado de mercados, que se hizo sin tener el pleno consenso con la dirigencia de los gremiales.

Entretanto, el concejal de UCS, Johnny Fernández, hizo notar que los proyectos a los que se refiere el alcalde fueron planificados en 2018 y están postergados por falta de recursos. “Creo que el alcalde ha enviado esa carta porque se ha dado cuenta que no es con amistad que se logran las cosas, sino que se necesita compromisos formales”, sostuvo. Para él, esto es una muestra de que no hay suficiente liquidez en la comuna para usar fondos propios en proyectos de inversión.

Preocupa el SUS

La implementación del Sistema Único de Salud (SUS) es otro tema que preocupa al alcalde y del cual quiere hablar con el presidente, así lo expresa en su misiva.

“Hemos asistido a reuniones con autoridades del Gobierno nacional y en ese escenario hemos planteado nuestras preocupaciones al SUS; entre ellas, el desconocimiento del proyecto de ley que es el marco básico del SUS, el desconocimiento de las condiciones económicas financieras para el acceso al sistema, las condiciones de acceso al seguro, la necesaria complementación entre nuestro servicio de salud gratuita y el SUS, la necesidad de que el Ministerio de Salud reasuma el costo para los ítems y contratos para los servidores en salud, el costo de los medicamentos. Asimismo, hemos expresado la voluntad nuestra de poner a disposición nuestros equipos técnicos, la infraestructura y equipamiento para la implementación del servicio de salud universal que la población merece”, dice parte del texto.

Landívar indicó que pareciera que el Gobierno nacional no tiene claro cómo aplicará el SUS y esto genera dudas en cómo se va a compatibilizar el SUS con el seguro municipal de salud. “Estamos esperando reuniones de coordinación en este aspecto”, puntualizó.

Sobre el particular, Hugo Siles dijo que se reconoce el esfuerzo que ha hecho la Alcaldía cruceña para mejorar los centros de salud de primer y segundo nivel de atención, con el seguro de salud y la inversión en ítems y que hay predisposición para que se dé una alianza entre el Sistema Único de Salud y el seguro municipal. Recordó que el Ministerio de Salud ha manifestado que la Alcaldía mantendrá el 15,5% de la coparticipación tributaria, que iban a cubrir las prestaciones por la salud integral.

Detalles

INVERSIONESEn su carta dirigida al presidente Evo, el alcalde Percy Fernández hace un resumen de las inversiones que realizó el gobierno municipal para cumplir con las normativas nacionales, las cuales superan los Bs 1.301 millones entre 2014 y 2019. Además hace notar que hubo inversiones adicionales, principalmente para garantizar el acceso a la salud.

IDHEn su informe ante el Concejo el pasado lunes, el secretario de Gestión mencionó que por concepto del IDH, la Alcaldía tiene un presupuesto de Bs 258.716.1280 para 2019, de los cuales Bs 58.191.530 (23%) están comprometidos a la Renta Dignidad, el fondo cívico, la seguridad ciudadana, la Felcv y el SLIM. De los fondos de coparticipación, Bs 180.321.919 irán a prestaciones de salud integral.

Fuente: eldeber.com.bo