Proponen a candidatos dejar carrera electoral

Se reportan tres regiones donde aún persisten las huelgas de hambre. Hay descontento entre los cívicos por la apatía





La huelga en Sucre se mantiene desde finales del año pasado. Resiste junto a Pando en el ayuno

La reunión del martes de los dirigentes cívicos tendrá varias propuestas, pero la más notoria es la de Tarija, cuyo dirigente, Juan Carlos Ramos, dijo que ellos propondrán a los candidatos abandonar la carrera electoral y de ese modo impedir que el binomio presidencial, Evo Morales-Álvaro García, quede legitimado después de las elecciones primarias del 27 de enero.

“Vamos a pedir que ellos no vayan a legitimar el binomio del MAS, si vamos a comparar con un partido de fútbol, no podemos jugar con jugadores no habilitados y que ellos no vayan a una carrera desenfrenada con un binomio inconstitucional. Vamos a pedir que se bajen de la carrera electoral”, dijo el cívico.

En cambio, el dirigente de Potosí, Marco Antonio Pumari, explicó que ellos analizaron que las medidas de presión dispuestas el 6 de diciembre tuvieron éxito y, por tanto, plantearán los paros escalonados hasta antes del 27 de enero, porque el primer objetivo es detener la realización de las elecciones primarias.

Al igual que su homólogo tarijeño, dijo que es necesaria una cumbre con los partidos políticos de oposición y con los actuales candidatos que se postulan para los comicios, en procura de unificar medidas que hagan retroceder al Gobierno en su intención.

En La Paz, el dirigente cívico, Antonio Alarcón, dijo que expresará la molestia contra las plataformas y los candidatos políticos por la apatía que tuvieron con la huelga de hambre de los cívicos y si no avanzó la presión contra el Gobierno fue por esa dejadez de los políticos. La reunión cívica está citada para este martes en Cochabamba. Los políticos se han mantenido al margen, pese al llamado de los dirigentes.

Mientras, en los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba y Pando seguían las huelgas de hambre, aunque disminuidas por las deserciones y la falta de otras personas que se sumen.

Fuente: El Deber