Se confirma que habrá sub 20 en el torneo de la División Profesional

No hubo acuerdo entre los 14 dirigentes de la División Profesional por lo que se sometió a votación el planteamiento y al final el ‘sí por el sub 20’ terminó ganando. La propuesta fue de la FBF

Mauricio Cambará F.

La reunión del consejo superior de la División Profesional que se realizó este martes en Cochabamba, determinó que en los torneos de 2019 se jueguen con un sub 20 durante 45 minutos. La medida causó discusión y al final se lo llevó a votación.

El sub 20 para este año fue propuesto por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) durante la reunión y como no hubo un acuerdo total, se lo sometió a votación. Cuando se llegó a esta instancia la votación a favor fue de nueve dirigentes.

El sub 20 vuelve después de muchos años y en su momento causó revuelo porque solo eran laterales. Además, que algunos entrenadores y directivos no estaban de acuerdo que un jugador esté en el once titular por obligación y no por méritos.

Los dirigentes se reunieron en Cochabamba para aprobar la convocatoria para el torneo Apertura y Clausura y también para ratificar el sistema de torneo todos contra todos. Este miércoles la reunión continuará para confirmar el fixture del campeonato.

Fuente: diez.bo