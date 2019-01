Segundo mandato de Maduro provoca rechazo internacional

Desde el “lamento” de la UE hasta la ruptura de relaciones diplomáticas de Paraguay con Venezuela. Maduro juró el cargo como presidente para un segundo mandato con el repudio de gran parte de la comunidad internacional.

La legitimidad del segundo mandato de Nicolás Maduro ha sido cuestionada por la oposición venezolana y numerosos Gobiernos extranjeros, que no reconocen los resultados de las elecciones de mayo de 2018, en las que Maduro fue reelegido con cerca del 70 por ciento de los votos. En aquella contienda electoral no pudieron participar los principales dirigentes del antichavismo, pues habían sido inhabilitados políticamente. Por estas y otras razones, la mayoría de los países de Latinoamérica no envió ningún representante a la toma de posesión de este jueves (10.01.2019), como tampoco lo hicieron Estados Unidos y la Unión Europea.

Llamado de la exfiscal Luisa Ortega desde el exilio

En declaraciones exclusivas a Deutsche Welle, la exfiscal venezolana Luisa Ortega, que actualmente vive en el exilio en Colombia, ha dicho que la investidura de Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas para un segundo mandato en Venezuela es “ilegal”, porque el presidente del país solo puede ser investido por la Asamblea Nacional, una institución no reconocida por el Gobierno de Maduro.Ortega asegura que, debido a esta investidura ilegal de Maduro, este ha perdido desde hoy su inmunidad como presidente y que, desde ahora, se pueden emitir órdenes internacionales de detención en su contra, también por parte de la Interpol.

Luisa Ortega.

Luisa Ortega considera que la oposición venezolana, tanto dentro como fuera del país, debe unirse para pedir más apoyo por parte de la comunidad internacional y, en ese sentido, confía en el papel que pueda desempeñar el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Luisa Ortega presentó ante la Corte Penal Internacional presuntas pruebas de las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno de Maduro. Ortega pide al Ejército de su país actuar contra Maduro: “Pido a las fuerzas armadas que tomen, no la dirección del país, sino sus riendas, y se unan al pueblo venezolano para restaurar el orden democrático”. A la pregunta de DW sobre si eso es un llamado a dar un golpe de Estado, Ortega respondió que “el golpe de Estado ya lo dio Maduro hace muchos años, al saltarse las leyes del país”.

Claro posicionamiento de EE.UU.



John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, aseguró en un mensaje de su cuenta de Twitter que Estados Unidos “no reconocerá la toma de posesión ilegítima de la dictadura de Maduro”. Bolton subrayó que EE.UU. “continuará aumentando su presión sobre el régimen corrupto, respaldando la Asamblea Nacional democrática, y exigiendo democracia y libertad en Venezuela”.

The US will not recognize the Maduro dictatorship’s illegitimate inauguration. We will continue to increase pressure on the corrupt regime, support the democratic National Assembly, and call for democracy and freedom in Venezuela.