Semapa: cuatro gerentes fueron cuestionados en 3 años

En los últimos tres años de la gestión de los Demócratas, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) tuvo cuatro gerentes. Todos ellos son cuestionados por diferentes motivos. Esto provoca la carencia de institucionalidad en la empresa, según analistas.

Refieren que las carentes políticas municipales para el uso y distribución de agua potable y la falta de verdadera representación de la población en el directorio son factores que están en contra de la institucionalidad de Semapa.

Flores

El actual gerente, Raúl Flores, es acusado en tres casos. Se lo involucra en la instalación de tuberías sin sello de calidad Ibnorca para las aducciones de Misicuni en las gestiones 2014 y 2015.

Además de supuesto nepotismo por contratar a familiares en la empresa y por una presunta cesión gratuita de terrenos, de Semapa al municipio de Vinto en 2014. Esto corresponde a la gestión del exalcalde del MAS, Edwin Castellanos.

Flores también fungió como gerente en aquel entonces. Ahora, que volvió al cargo, negó las acusaciones.

Antezana

Antes del nombramiento de Flores, fungía como gerente Joaquín Antezana, que renunció el 2 de enero por “asuntos personales”.

Sobre él recae un caso de presunto favorecimiento a la empresa D.S.R.L. Uno de los socios es su familiar en segundo grado. El directorio de Semapa pidió que Asesoría Legal emita un informe al respecto.

En tanto, Antezana dijo que el vínculo familiar era de conocimiento del directorio. Situación que la hizo saber a través de una carta dirigida al entonces presidente Eduardo Galindo.

Además, indicó que tuvo el asesoramiento del área jurídica, por lo que tomó la decisión de delegar sus funciones en los contratos en los que la empresa se vea involucrada.

Serhan

Otro exgerente, que ahora es investigado, es Gamal Serhan. Fue denunciado por una supuesta compra irregular de dos lotes de medidores. El primero de 3.300 unidades por 986.700 bolivianos que ya se pagó a la empresa Clik2ideas S.R.L. El segundo de 7.799 unidades por 2,3 millones , empero está pendiente el pago.

Aguilar

Jorge Aguilar fue el primer gerente nombrado por el alcalde José María Leyes. Estuvo en el cargo por sólo un mes debido a que en su contra pesaba una denuncia de violación, que databa de 1994. Este caso llegó a la corte internacional por los entuertos legales que enfrentó. Aguilar niega haber cometido el delito.

Estos hechos develan una falta de institucionalidad en Semapa, según el concejal Carlos Coca. Además, cuestiona que el directorio represente a intereses político y no a la población.

“Desde el momento en el que se ha modificado los estatutos y reglamentos, donde antes habían representantes ciudadanos, se ha perdido el norte de Semapa. No hay un control social efectivo. Hay uno de la Gobernación, uno del Ministerio de Medio Ambiente y uno de los empresarios privados. No me parece transparente este directorio”, dijo Coca.

Tres gerentes de Semapa son cuestionados por presuntas irregularidades que habrían cometido durante el ejercicio de su cargo.