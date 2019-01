Tezanos dijo su verdad: La relación con mi esposa fue tormentosa

El exdefensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, se mostró la víspera muy afectado al referirse al problema que afronta con su esposa y declaró que renunció finalmente a su cargo por las amenazas que recibía de ella.



En varios pasajes de la entrevista concedida al programa No Mentirás de PAT, dijo que estuvo muy mal de ánimo, y que al final “el único alivio que he tenido es liberarme de esta situación, liberarme de ella”, de una relación que calificó de “tormentosa”.



“Yo ya no podía estar en una relación tan tormentosa, y aunque he caído de la defensoría del Pueblo, tengo ataques, insultos, ofensas, ya no podía estar en esa relación, yo prefiero morir que estar en una relación como la que tuve”, manifestó muy afectado la exautoridad.



Tezanos Pinto fue acusado por su esposa Kary Arias de violencia doméstica, sexual y sicológica, e interpuso la denuncia ante el Ministerio Público que aceptó el caso.



Días antes, la exautoridad llamó a conferencia de prensa para denunciar a su esposa por chantaje y extorsión.

Dijo en descargo que en el tiempo en que ella aparece supuestamente golpeada, él no se encontraba en La Paz, sino de viaje cumpliendo funciones.Indicó que de ser procesado por las denuncias en su contra no tiene miedo de entrar a la cárcel, pero “sería una injusticia total”.



La exautoridad denunció también que su esposa pretendía quitarle un lote en Achocalla de 300 metros cuadrados, el único bien que tiene, porque le habría indicado: “el divorcio tiene que ser un buen negocio”.

“Moralmente ya me han destruido, pero todo pasa”, apuntó.

Fuente: https://www.noticiasfides.com, PAT