¿Villegas mantendrá la base de Farías en la Verde?

El director técnico elegido de la selección boliviana aseguró que convocará a la mayoría jugadores que estuvieron en la era del venezolano, pero que pondrá su ‘sello’ en las nóminas.

Después de once días de haber sido anunciado como DT de la selección boliviana, Eduardo Villegas no ha firmado su contrato, pero ya está trabajando en algunos detalles para obtener buenos resultados en la Copa América 2019. El cochabambino aseguró que mantendrá la base que manejaba el venezolano César Farías, que dirigió al combinado nacional en calidad de invitado.

Villlegas indicó que ya ha ido pensando en los futbolistas que va a elegir para su primera convocatoria, que será para los amistosos de marzo (posiblemente con Japón y con Corea). “Ya hemos visto que fueron convocados en la anterior gestión (buenos jugadores) y más o menos en base a eso se va a hacer (el llamado)”, dijo a Los Más Buscados de DIEZ el DT cochabambino.

En sus nóminas, Villegas le pondrá su ‘toque’ de acuerdo a su experiencia. “Nosotros probablemente tengamos algún gusto por algún u otro jugador que no hubiera estado (en convocatorias anteriores)”, manifestó el técnico más ganador del país. También dijo que estuvo viendo a futbolistas importantes, pero analizará si han mantenido su nivel.

No hay firma

Si bien Villegas se reunió con el presidente de la FBF, César Salinas, previo al sorteo de la Copa América Brasil 2019, todavía no ha firmado contrato por algunas diferencias que siguen existiendo entre ambas partes. Según el DT, no solo es económica, sino que también en aspectos logísticos y otros detalles. La federación solo cuenta con medio millón de dólares al año para su cuerpo técnico, mientras que Villegas pide $us 650.000.

Fuente: diez.bo