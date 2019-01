Virginio Lema Trigo: “El MAS se disfrazó de indígena para llegar al poder y tomó ideas del MNR”

Es hijo del reconocido cocinero, José Antonio Lema, ‘Gringo Limón’, y sobrino nieto del líder histórico del MNR Víctor Paz Estenssoro. Apunta a quitar privilegios a los políticos



Lema asegura que si es electo presidente llevará ante la justicia a varias autoridades de esta gestión

Dice que adquirió el amor por Bolivia desde la cocina. Virginio Lema Trigo es un abogado liberal, que dirige la fundación ambientalista Rincón de la Victoria, desde la que se proyectó su actual candidatura. Es hijo del reconocido cocinero tarijeño Jose Antonio Lema, ‘Gringo Limón’, y sobrino nieto del líder histórico del MNR, Víctor Paz Estenssoro. Se define como un hombre que llegará a la Presidencia para impulsar una transformación que apunta a quitarle privilegios a la clase política. “Tenemos que hacer cumplir la ley, si no quitamos los privilegios a los políticos eso no va a suceder”, aseguró.

¿Qué propone el MNR?

Traemos algo verdaderamente nuevo. El MNR tiene tres ciclos; el de la revolución del 52’, el del retorno a la democracia y la recuperación económica, y el actual. Nosotros hablamos de romper la regla, de todo aquello que no se puede hacer. Me dicen que estoy loco porque no soy rico ni conocido. Pero hace falta estar un poco ‘loco’ para hablar, por ejemplo, de salud y educación de calidad. El partido más viejo, le abrió las puertas al candidato más joven y con menos vinculación política.

¿Y desde lo económico?

Somos liberales por definición y creemos que los empresarios necesitan más incentivos. En 200 años no hemos resuelto nada, ahora tenemos la oportunidad de cambiar las cosas de raíz. Una gran amenaza que enfrentamos es la pérdida de libertad. Por eso necesitamos liberalismo, que nos es otra cosa que la libertad. Necesitamos otra política económica y social. No creo en el socialismo, ni en el capitalismo. Nos vendieron que los que son de izquierda son buenos, los que no, son los malos. Pero nadie estaría dispuesto a ceder su casa o salario. Por eso no creo que la gente quiera socialismo ni comunismo.

¿El MNR sigue vigente?

El MNR es la Tahuichi de la política. De este partido surgieron tres candidatos a la Presidencia; (Víctor Hugo) Cárdenas, (Carlos) Mesa y yo. Es más, incluso Jaime Paz (Zamora) dijo que el MIR nació de un entronque histórico con el MNR; al igual que Evo Morales, que dijo que sus padres eran movimientistas. La política boliviana no se puede entender sin el MNR.

¿Qué significa para usted el vínculo familiar con el líder histórico de su partido?

Víctor Paz es tío abuelo mío. Porque es primo hermano de mi abuelo. Es inspiración por su amor y compromiso con el país. Fue responsable de las grandes transformaciones en Bolivia. Sin embargo, me considero un hombre común que será presidente para todos los bolivianos, porque la política debe unirnos.

El presidente Evo Morales le quitó valor histórico a la revolución del 52’ al llamarla ‘insurrección’, pese a esto, ¿Considera que hay similitudes entre el Gobierno del MAS y los del MNR?

El MAS, a diferencia del MNR, se disfrazó de indígena. Se pusieron ponchos y plumas, se pintaron para llegar al poder y nos dijeron que somos una nación de indios. Nosotros decimos que Bolivia no tiene indios, que tenemos naciones, aimaras, quechuas o guaranís pero que somos mestizos. Además de eso, el MAS tomó iniciativas del MNR. Por ejemplo el bonosol, que fue resultado de la capitalización; la ley INRA, que fue resultado de la reflexión desde la reforma agraria.

¿Cuán importantes son las redes para su campaña?

Va a ser un escenario importante. Porque no contamos con muchos recursos, y al contrario, vamos a competir contra quienes manejan el poder político estatal. Es decir, el Gobierno, que hace uso de los medios estatales, y otros partidos con gobernaciones o municipios. Por ejemplo, la Alcaldía de La Paz (Luis Revilla), que apoya a Mesa, y la Gobernación de Santa Cruz (Rubén Costas), que apoya a Bolivia Dice No.

¿Considera que tiene en Tarija un bastión para ganar?

Vamos a necesitar más que del apoyo de Tarija, si bien nací ahí. El MNR tiene presencia en todo el país. Confiamos en que la población se va a dar cuenta de que somos algo verdaderamente nuevo. Nuestras propuestas son los que lo tienen que convencer, no la plata. Porque el día que me digan que tengo que ‘poner’ plata para que alguien vote por mí, ese día me voy a mi casa.

Habló también de juicios a autoridades, ¿a qué se refiere?

Hay muchas autoridades que vulneraron la Constitución. Fueron parlamentarios, vocales del TSE, del poder judicial, y también lo harán el señor Morales y el señor García Linera, si es que continúan como hasta ahora, desoyendo el mandato popular del 21-F. Pero más temprano que tarde van a tener que ir a tribunales de justicia. No es por venganza, es para demostrar que en el país tiene supremacía la ley.

¿Qué significa quitar privilegios a los políticos?

Tenemos que hacer efectiva la ley. Si no quitamos los privilegios a los políticos eso no va a ocurrir. ¿Por qué tienen que volar en aviones privados y vivir en mansiones financiadas con nuestro dinero?, proponemos además, la no reelección. Queremos que una persona sea electa autoridad una sola vez y después a su casa. Si hablamos, por ejemplo, de violencia de género, hay políticos que golpean a las mujeres, pero como tienen privilegios nadie dice nada.

