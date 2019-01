Warnes: Madre del bebé que falleció pide a la pediatra dar la cara

La joven madre del recién nacido que falleció por quemaduras de tercer grado en el Hospital de Warnes asegura que cuando nació su bebé estaba bien pero no se lo quisieron dar, “no me lo querían dar, yo le preguntaba si estaba bien mi bebé, está todo bien (respondía la pediatra), cada rato le preguntaba, porque no me atendían rápido tampoco, no me atendían bien, no querían apagar el aire acondicionado, porque hacía frío yo estaba helada, salió mi bebé bien y lo pusieron en un cojín, ahí me lo dejaron tirado, chutito, pidieron ropita en vano porque ni me lo cambiaron” señaló la madre de tan sólo 15 años de edad.

Mencionó que en ese momento ella era la única que estaba dando a luz, y que había varias doctoras durante el parto que sólo la miraban y no le ayudaban ni le explicaban nada, pide a la pediatra que dé la cara, “por favor…que se presente…que me explique por qué le hizo eso a mi bebé, si ella no hizo nada ¿por qué está huyendo, por qué se esconde, por qué no da la cara?” pidió con la voz quebrada.

Fuente: Unitel