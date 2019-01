Zapatero: “En Venezuela puede desatarse grave conflicto civil”

Las declaraciones de Zapatero, realizadas durante un coloquio en la agencia de noticias Servimedia, coincidieron este miércoles 23 de enero con la noticia de que un joven de 16 años falleció tras ser herido con arma de fuego en medio de una de las protestas antigubernamentales que se registraron anoche en Caracas.

Rodríguez Zapatero, que dijo haber estado 37 veces en Venezuela en los últimos tres años, comentó que está “acostumbrado” a las críticas que se le hace por ello pero que sabe “muy bien” la tarea que ha hecho, hace y hará.

“Llevo tres años haciendo una tarea muy intensa de evitar esa confrontación civil”, recalcó el expresidente socialista español, quien explicó que su quehacer no se puede medir con unos determinados parámetros ya que “a veces tenemos la tentación de ponerles nuestros códigos culturales o cívicos al resto”. “Si te aproximas así no vas a entender nada y no vas a ayudar, esta es la realidad”, argumentó.

Zapatero recordó que los mismos venezolanos hablan de “un pueblo chavista y un pueblo opositor” y consideró que de lo que se trata es que “esos dos pueblos o partes de la sociedad no acaben en un choque”.

“Refundar principios de convivencia”

Además, ha abogado por trabajar a medio plazo para refundar los principios de convivencia o las reglas de alternancia y favorecer el diálogo y el reencuentro.

El político español pidió que los dirigentes políticos, especialmente españoles, favorezcan que no haya “un conflicto civil con consecuencias que pueden ser dramáticas”. Añadió que “siempre que irrumpe la violencia es peor y siempre se podía haber evitado”. y comentó que a veces “se han avalado” intervenciones militares con resultados “nefastos” y esos países acaban siendo “inviables”.

“Nos suena lejano pensar en Irak o Libia, pero créanme, si Venezuela acaba en un conflicto civil nos afectará y mucho”, concluyó Zapatero. Venezuela vive una profunda crisis política y económica, que se ha recrudecido desde que el presidente Nicolás Maduro asumió el pasado día 10 asumió un nuevo mandado, que la oposición califica como “ilegítimo”.

