Ante la aplicación del SUS, médicos visitan centros de salud y verifican carencias

En dos semanas entra en vigencia el plan del gobierno boliviano denominado Sistema Único de Salud (SUS).

Médicos visitan centros de salud para verificar carencias

Problemas que se suscitaron el fin de semana en un centro de salud de El Alto. Foto: Sirmes.

Cuando faltan dos semanas para que entre en vigencia el Sistema Único de Salud (SUS), los médicos determinaron iniciar una serie de visitas a centros de salud para comprobar las deficiencias que tienen y demostrar que no están en condiciones de sostener el seguro universal que pretende aplicar el gobierno, según hizo conocer este jueves el secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (SIRMES), Fernando Romero.

El doctor Romero informó que las visitas comenzaron en un centro de salud de la red Corea en la ciudad de El Alto y las condiciones verificadas son lamentables, según manifestó.

“Fue muy penoso ver las condiciones del centro que visitamos, no tiene condiciones para la internación. El equipo de atención médica, el equipo de cirugía no tiene condiciones para cirugías menores, el equipo odontológico está totalmente deteriorado. En cuanto a medicamentos, prácticamente no existen, no hay el número mínimo para la atención a los pacientes. Los ambientes son muy limitados”, declaró Romero.

El médico sostuvo que si un paciente con un cuadro de gravedad llega a ese centro de salud, no existen las condiciones para salvar su vida.

Romero señaló que se realizarán visitas a varios centros hospitalarios para demostrar en la práctica que las observaciones de los médicos al SUS son justificadas.

Anunció que este viernes se hará la visita al Hospital de Clínicas, el más grande de la salud pública en el Departamento de La Paz. Informó que para esta visita se hizo la invitación a autoridades de gobierno para que comprueben en persona la situación y las necesidades de este hospital.

“Lo hemos invitado al señor Borda (presidente de la Cámara de Diputados), a la doctora Montaño (Ministra de Salud) para que vengan con nosotros y hagamos un recorrido para ver la realidad del sistema público”, dijo Romero.

Erbol / La Paz