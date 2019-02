Argentino que se accidentó en Bolivia asegura que lo trataron bien

El músico argentino que se accidentó en Bolivia, Manuel Vilca, desmintió hoy la carta del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y aseguró que no fue maltratado en los hospitales del país. “En Bolivia, gracias a Dios, me han tratado bien”, afirmó a través de un vídeo difundido en redes sociales.

“Informarles que en Bolivia, gracias a Dios, me han tratado bien, me atendieron bien, solamente que en los hospitales teníamos que pagar los medicamentos, pagar las órdenes, pagar los instrumentos quirúrgicos, el suplemento de titanio que precisaba para mi pie. Justamente en Oruro me operaron del pie y está todo bien, gracias a Dios, y en Cochabamba tampoco me negaron la atención (…)”, declaró.

En diciembre, el músico sufrió un accidente en Oruro y, según la denuncia de Morales, tuvo que pagar 22 mil bolivianos por la atención en Oruro y 2 mil dólares adicionales para su tratamiento en Cochabamba.

Vilca aclaró que gracias a la solidaridad de sus colegas y su familia logró recaudar una parte del monto que necesitaba para pagar la cuenta del hospital: “Nunca se me dejó de atender”.

Tras el hecho el gobernador argentino publicó el miércoles una carta contra el presidente Evo Morales en la que recriminó al Gobierno de Bolivia por el supuesto maltrato que recibió Vilca.

“Su actitud…para con los ciudadanos argentinos es repudiable…Me da mucha indignación la injusticia, Sr. Presidente y a Ud. le tendría que dar mucha vergüenza”. “Es uno de los miles de casos de maltrato y de falta de la mínima reciprocidad entre su gobierno y nuestro pueblo”, escribió el gobernador Morales en su misiva, que difundió por redes sociales.

En tanto ayer, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, negó una supuesta discriminación en la atención médica.

“Manuel tuvo la opción de recibir las mismas prestaciones que reciben los bolivianos, al igual que todos los extranjeros que se encuentran en territorio boliviano, si así lo necesitan. Es decir, no hubo ningún tipo de discriminación por su nacionalidad. De esta manera, Manuel fue atendido en la ciudad de Oruro, donde él mismo hizo el alta solicitada para trasladarse a la ciudad de Cochabamba”, dijo Montaño; sin embargo no habló sobre el precio de su atención.

Morales reiteró que este no es el primer reclamo y manifestó su intención de cobrar a los extranjeros por los servicios de atención sanitaria.