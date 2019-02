Autoridades de Jujuy califican de “insolente e irrespetuoso” al Cónsul de Bolivia en esa región

Continúa la polémica por la atención médica a los ciudadanos argentinos en Bolivia.

El secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales de Jujuy, Carlos Toconás, calificó de “insolente, hipócrita e irrespetuoso” al cónsul de Bolivia en Jujuy, Nelson Guarachi Mamani, por atribuir intereses políticos electorales a la denuncia del gobernador Gerardo Morales ante el supuesto trato “inhumano” sufrido por Manuel Vilca, ciudadano jujeño que se accidentó en Oruro.

A pesar de que el propio ciudadano argentino señaló que fue bien tratado en Bolivia, Toconás aseveró que son numerosos los casos de maltrato hacia los argentinos en el país, entre los cuales se cuenta la venta de combustible a ‘precios siderales’, dijo.

Después se refirió a las declaraciones del cónsul Guarachi, quien argumentó en medios nacionales que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, busca rédito político y que la atención a Vilca debería haberse “coordinado”.

“Es improcedente e inoportuno, debería haber guardado silencio. Esta no es una cuestión electoral. Argentina viene trabajando hace mucho tiempo en la firma de convenios que sean justos en materia de salud, buscando reciprocidad, mientras abrimos las puertas a todos”, sostuvo Toconás.

El funcionario también señaló que Guarachi, de esta forma, expresa la “hipocresía del que no conoce o no acepta la realidad. Lo que hace es faltarle el respeto a nuestro gobernador y a nuestra provincia. Queda de manifiesto que no tiene interés en resolver la situación, porque debería haberse puesto a trabajar para que le devuelvan la plata que gastó esta familia jujeña”, afirmó.

“Habrá que seguir insistiendo con Bolivia en que debe haber reciprocidad. De lo contrario, se deberá establecer lo que venimos planteando: el seguro obligatorio para los extranjeros”, manifestó Toconás.

Oxígeno / La Paz