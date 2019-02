Batacazo de Hugo Dellien en el Open de Río de Janeiro

El tenista boliviano derrotó ayer al argentino Guido Andreozzi, número 76 del mundo, y pasó a segunda ronda, que se juega hoy.

Tan sorpresiva como histórica fue la victoria del tenista boliviano Hugo Dellien ayer sobre el argentino Guido Andreozzi, en la primera ronda del Open de Río de Janeiro, torneo ATP 500, que se disputa en el Jockey Club Brasileño.

El beniano superó a su rival de turno en dos sets, con un doble 6-4. El primero en 40 minutos de juego y en el segundo se tomó algo más tiempo, pues lo hizo en 49 minutos, para totalizar un tiempo de juego de una hora y 29 minutos.

Sorpresiva porque nuestro compatriota ocupa el puesto número 113 en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), mientras que Andreozzi se encuentra en la casilla 76. Dellien ingresó al cuadro principal después de ganar dos partidos en la fase clasificatoria: al brasileño Rafael Matos y luego al argentino Carlos Berlocq. De su lado, Andreozzi ingresó directamente al cuadro principal por su buen ranking a escala mundial.

La victoria de nuestro compatriota también ha sido calificada de histórica por la propia organización del Open de Río de Janeiro, porque hace 35 años que un boliviano no ganaba un partido del cuadro principal en un torneo ATP.

“Fue un partido difícil en el que fui de menos a más, pero me pude levantar. Lo sentí difícil a la hora de cerrar el partido porque me puse nervioso, obviamente porque era mi primera victoria (en un ATP) y por las cosas que me jugaba, pero creo que lo estoy manejando bien en los momentos importantes y eso está dando sus frutos”, dijo Dellien, desde Brasil.

Su rival será Carballés

Hoy en la segunda fase de este torneo internacional, Dellien se medirá ante el español Roberto Carballés Baena, que en el ranking de la ATP está en el peldaño 114, uno más abajo que el boliviano.

Carballés también dio una de las sorpresas ayer, porque derrotó al chileno Nicolás Jarry, que está posicionado en la casilla número 47. La victoria del europeo fue en un partidazo por 6-3, 6-7 y 7-6, en tres horas y tres minutos de juego.

Si algo tendrá Dellien a su favor en esta jornada, es que su rival llegará con mayor desgaste físico.

Fuente: diez.bo