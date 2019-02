Boliviana pone en valor uso de plantas por indígenas

La bióloga Narel Paniagua es una de las cinco ganadores del premio mundial OWSD-Elsevier

EL DEBER

La bióloga boliviana Narel Paniagua ha dedicado más de dos décadas de su vida a estudiar el uso de plantas y documentar los conocimientos de pueblos indígenas sobre la botánica en el país, dedicación que le ha valido un reconocimiento internacional por su trayectoria.

La investigadora fue una de las cinco ganadoras del premio OWSD-Elsevier de este año, otorgado en Washington a científicas en países en vías de desarrollo que han logrado generar un impacto demostrable con sus investigaciones.

Trabaja con poblaciones indígenas y comunidades de Bolivia, para conocer el uso que dan a las plantas y proporcionarles a esas poblaciones herramientas para la conservación de sus recursos. A la vez que ayuda a documentar estos conocimientos a través de libros que son entregados a estas poblaciones. En los últimos ocho años ha publicado unos 10 libros.

Paniagua trabajó con comunidades campesinas del norte de Bolivia y también con pueblos indígenas como los chácobo, esse ejja, yaminawa, tacanas y lecos de la Amazonía boliviana.

Una de sus mayores pasiones es la investigación de las palmeras y su trabajo en esta área trascendió fronteras, llegando a compartir su conocimiento en comunidades de Madagascar y colaborando en investigaciones sobre la influencia del cambio climático en el uso de las plantas en el Himalaya en lugares como Bután. “Esta carrera me ha permitido cumplir muchos sueños y conocer lugares que no había imaginado, entonces creo que este (las plantas) ha sido el idioma que me ha permitido comunicarme con muchas personas, es una bendición”, aseguró.

Para ella las palmeras son “los árboles de la vida” por su utilidad y porque la mayoría de las personas puede reconocerlas. /EFE

Fuente: eldeber.com.bo