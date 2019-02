Carlos Lampe: ‘Estoy en el mejor momento de mi carrera’

Lampe llegó al aeropuerto de El Alto la madrugada de este miércoles. Foto: Extraída de Deporte Total / El Deber Digital







La Razón Digital / Ramiro Siles / La Paz

El arquero llegó a San José con dos objetivos: jugar la Copa Libertadores y prepararse para disputar con la selección boliviana la Copa América de Brasil.

Carlos Lampe durante un partido de la selección. Foto: Archivo-La Razón





Carlos Lampe reveló que regresó al fútbol boliviano “en el mejor momento” de su carrera y con dos objetivos: jugar la Copa Libertadores de América defendiendo la camiseta santa y acudir con la selección nacional a la Copa América de Brasil.

“Estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera, estoy en el mejor momento diría porque vengo de uno de los clubes más grandes del mundo”, declaró en alusión a su corto paso por el argentino Boca Juniors en los últimos tres meses de 2018, cuando fue contratado por el xeneize solo para la Libertadores, aunque no llegó a jugar ningún cotejo.

“Tengo un objetivo muy importante, jugar la Libertadores con San José en un grupo duro y difícil”, admitió sobre los tres rivales excampeones de la Copa: el uruguayo Peñarol, el brasileño Flamengo y el ecuatoriano Liga de Quito.

“Vengo con mucha ilusión porque voy a tratar de ser un aporte y ayudar al equipo. Soy un agradecido de San José y estar aquí es una manera de demostrarlo”, recalcó ante varios medios periodísticos que lo abordaron en el aeropuerto de El Alto, donde aterrizó proveniente de Santiago de Chile y antes de seguir rumbo a Oruro para ser presentado oficialmente.

“Se pudo llegar a un acuerdo bueno, tanto de mi parte como la de Huachipato, entonces hay que darle con todo, prepararse y tratar de llegar bien a la Copa América”.

También opinó sobre la designación de Eduardo Villegas como seleccionador boliviano: “Es un gran técnico, un ganador, lo he tenido (como DT) y le deseo todo lo mejor. De mi parte siempre hay la predisposición para apoyarlo. Entre todos tenemos que apoyarnos para que la selección avance”, subrayó.

Luego dijo que hay que trabajar “con tranquilidad, pues falta mucho, es un largo proceso de aquí a la Copa América, son muchos partidos que jugar en el club e iremos paso a paso”.

Lampe llegó cedido a San José por solo seis meses, luego deberá regresar a Huachipato.

“Mi futuro sigue siendo fuera del país, tengo contrato en Chile y a medio año espero partir a otro equipo importante, ojalá que esta vez se pueda llegar a un acuerdo con Huachipato”.

Asimismo, asintió que tuvo contactos con clubes de Argentina y Paraguay, pero “no se dieron las cosas”, como tampoco con equipos de La Paz: “Hubo acercamientos. Alguno no mostró su total interés, otro sí. Pero San José hizo las cosas bien porque desde un comienzo me quiso, preguntó, negoció, el presidente fue hasta Chile y se dio”.

Finalmente, remarcó que no tiene “nada que demostrar, porque si he llegado adonde he llegado es porque he mostrado mucho. Ahora, el fútbol es presente y uno debe mantenerse en vigencia”.