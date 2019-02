Chofer del Bus Inca culpa al chofer de la volqueta por invadir carril

Noticias PAT habló con Cecilio Mamani, chofer del Bus Inca que se accidentó el día de ayer y arrebató la vida de 24 pasajeros, contradijo el informe brindado por la policía, que mencionaba que el bus había invadido carril, Mamani aseguró que fue al revés.

“Yo quiero que se haga justicia, una volqueta viene por mi carril, antes yo le había hecho guiño con la luz alta y baja y nada, no me ha hecho caso, después le he bocineado y la caja le he reducido, venía fuerte igual la volqueta, y ya no se podía hacer nada, por mi carril venía, me quise salir hacia afuera igual me ha dado en todo el costado, no sé si estaba mareado o se había dormido” contó el chofer del Bus Inca.

El señor Cecilio se encuentra internado en el hospital General de Oruro, en la especialidad de traumatología.

Fuente: Unitel