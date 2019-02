Cochabamba: un joven se viste de mujer para suplantar a postulante en el examen de ingreso a la UMSS

El joven fue identificado por personal de la universidad y luego detenido por la Policía. Confesó haber sido contratado por un familiar de la postulante para rendir el examen.

Un estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), en la ciudad de Cochabamba, fue aprehendido por la Policía tras intentar suplantar a una postulante en el examen de ingreso a la facultad de Tecnología. Según publica el diario Los Tiempos, esta persona se habría disfrazado de mujer para llevar a cabo el fraude.

El joven fue llevado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) donde relató, citado por el mismo medio, que había sido contratado por un familiar de la postulante por que ésta no estaba en la ciudad y que, al no tener trabajo, accedió al trato. “Querían que se lo dé su examen de ingreso porque no está aquí (la postulante). Su tia, no sé, su pariente, me contrató por OLX y hablamos”, manifestó.

El detenido se vistió como mujer y se maquilló para ingresar con una identidad falsa al lugar donde se tomaban las pruebas de ingreso a la facultad. Sin embargo, el personal de la UMSS reconoció que se trataba de un varón.

“Estaba adelante, en la graderías de abajo y una docente o auxiliar me vio, me estaba por dar las hojas del examen, pero me dijo ‘tú no eres esa persona’ y yo soy bien nervioso y me delaté a mí mismo“, manifestó.

