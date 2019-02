CSUTCB niega cuoteo judicial y pide investigar a Condori

Cuoteo judicial

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Jacinto Herrera, negó este domingo que la CSUTCB haya sido parte de vínculos entre organizaciones sociales y asambleístas para favorecer a determinados postulantes en Elecciones Judiciales tal como denunció el exdirigente Damián Condori.

“Nosotros no tenemos a nadie que hayamos apadrinado como CSUTCB (en las Elecciones Judiciales), porque no es nuestra atribución, no es el mandato que nos dio nuestras bases. Nuestras funciones como dirigentes campesinos son otras”, afirmó Herrera en entrevista con la Red Erbol.

Herrera dijo los dirigentes de organizaciones sociales “no somos elegidos para cuotear espacio políticos y mucho menos judiciales”. Señaló que el mandato de los líderes de sindicatos “es velar por los derechos y pelear contra la pobreza de nuestros afiliados que son los pequeños productores en Bolivia”.

El Ejecutivo de los campesinos de Bolivia dijo que “el pez muere por su propia boca” y el hecho denunciado por el exdirigente Damián Condori “revela un acto personal, de cuotear los cargos en instituciones públicas o los magistrados”. Ante esto, pidió a las autoridades jurisdiccionales investigar al exejecutivo de la CSUTCB.

“Si Damián Condori hizo algunas influencias para poner magistrados, entonces, que la justicia investigue, porque está revelando su actitud como exdirigente nacional. Eso es de manera personal, porque cada dirigente es responsable lo que ha hecho en su gestión”, sostuvo.

La reacción del actual ejecutivo de la CSUTCB se da tras la denuncia que realizó el exdirigente Damián Condori, quien explicó vínculos entre organizaciones sociales y asambleístas para favorecer a determinados postulantes en Elecciones Judiciales. Además, aseveró que ninguno de los candidatos a los tribunales de justicia puede decir que no tiene padrino.

Condori relató su experiencia en 2011, cuando se realizaron las primeras Elecciones Judiciales, y él era dirigente campesino aún afín al MAS. El chuquisaqueño indicó que siendo dirigente se acercaban profesionales para pedir apoyo con resoluciones, credenciales u otro tipo de respaldo a su postulación para magistrados.

Condori explicó que los diputados del MAS también responden a las organizaciones sociales, y entonces siguen los mandatos del ámbito sindical para elegir a quienes serán tomados en cuenta para la elección judicial.

Para Condori, algo similar ocurrió con el caso del presidente de la Cámara da de Diputados, Víctor Borda, de quien salió a la luz un audio en que presuntamente habla con un operador político de Potosí y pide apoyo para su candidato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): Edwin Aguayo.

Fuente: erbol.com.bo