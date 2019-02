Dellien avanza a octavos de final de Río Open 500

El tenista Hugo Dellien acanzó hoy en el torneo Río Open 500 tras vencer al argentino Guido Andreozzi por un doble 6-4 y ahora espera en octavos de final por el vencedor de Roberto Carballés Baena y el chileno Nicolás Jarry.

El “Tigre de Moxos” se convirtió en el primer boliviano en ganar un partido de cuadro principal tras 35 años, según la cuenta oficial de la competencia.

.@hugo_dellien is the first Bolivian in 35 years to win an ATP main draw match: 6/4 6/4 against Andreozzi. #RioOpen pic.twitter.com/C2dZmnm9v7

— Rio Open (@RioOpenOficial) 19 de febrero de 2019