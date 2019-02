Desmiente a gobernador de Jujuy: Argentino hospitalizado en Bolivia tras accidente dice que lo trataron bien

Manuel Vilca, el músico argentino que se accidentó en Bolivia, y que según el gobernador de Jujuy, Gerardo Méndez, fue maltratado en el país, aclaró que esa versión no es correcta, aunque advirtió que la atención en Bolivia no es gratuita y se debe pagar por las medicinas y otros insumos médicos.

Argentino hospitalizado en el país tras accidente dice que lo trataron bien

Manuel Vilca desmintió las declaraciones del gobernador de Jujuy, quien mandó una carta al presidente Evo Morales reclamando por el supuesto maltrato que recibió su compatriota en Bolivia

Manuel Vilca, el músico argentino que se accidentó en Bolivia, y que según el gobernador de Jujuy, Gerardo Méndez, fue maltratado en el país, aclaró que esa versión no es correcta. “En Bolivia, gracias a Dios, me han tratado bien”, afirmó en un video publicado en redes sociales.

Vilca aclaró que sí debía pagar sus medicamentos, y que para hacerlo recibió ayuda solidaria de colegas músicos bolivianos, aunque no fue suficiente (necesitaba 10 mil dólares para una cirugía), le sirvió.

“Informarles que en Bolivia, gracias a Dios, me han tratado bien, me atendieron bien, solamente que en los hospitales teníamos que cumplir un requisito que era pagar los medicamentos, pagar las órdenes, pagar los instrumentos quirúrgicos, el suplemento de titanio que necesitaba para mi pie. Justamente en Oruro me operaron del pie y está todo bien, gracias a Dios, y en Cochabamba tampoco me negaron la atención…”, declaró Vilca en un video que subió a redes sociales.

El gobernador argentino lamentó el supuesto maltrato que recibió su compatriota en hospitales en territorio nacional. “Los últimos acontecimientos ocurridos en suelo boliviano me llevan a rechazar su actitud y la de su Gobierno para con el pueblo argentino frente a la manera injusta y deshumanizada en el trato particularmente con respecto a la atención de la salud de mis coprovincianos y compatriotas”, dijo Méndez en una carta que dirigió al presidente Evo Morales.

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, negó una supuesta discriminación en la atención médica a un súbdito argentino que el año pasado sufrió un accidente de tránsito en Bolivia.

“Manuel tuvo la opción de recibir las mismas prestaciones que reciben los bolivianos, al igual que todos los extranjeros que se encuentran en territorio boliviano, si así lo necesitan. Es decir, no hubo ningún tipo de discriminación por su nacionalidad. De esta manera, Manuel fue atendido en la ciudad de Oruro, donde él mismo hizo el alta solicitada para trasladarse a la ciudad de Cochabamba”, dijo Montaño

EL DEBER / Bolivia