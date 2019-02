Economía macarrónica: los problemas que le trae Italia a Europa

Desde entonces, se dedicaron a romper todas las reglas de la comunidad europea para poder cumplir en cierta manera con sus múltiples promesas de campaña. Habían asegurado que crearían una renta ciudadana, un sueldo básico universal de 780 euros, pero no encontraban su lugar en el presupuesto. El ministro de Economía, Giovanni Tria marcó claramente un límite de déficit que lo impedía. Es un moderado que quiere cumplir con las normas de la UE. El portavoz del primer ministro, Rocco Casalino, un ex participante de Gran Hermano, se lo dijo bien claro a un periodista del Corriere: “Nos importa un carajo lo que piense Tria. Si lo tenemos que sacrificar, lo haremos. Tria no tiene peso, el problema es que en el ministerio hay una serie de personas que llevan años protegiendo el mecanismo, el sistema entero. No es aceptable que no se encuentren los 10.000 millones de mierda. Si no lo hacen, dedicaremos todo 2019 a echarlos a patadas”.