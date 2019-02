El 21F revela división en las plataformas y MAS se enfoca en octubre

Existen diversas convocatorias y se espera que el movimiento se pueda unificar en torno al Comité Cívico cruceño. En otras regiones habrá movilizaciones. Mientras que el MAS desprestigia a los colectivos y se enfoca en la campaña

Aideé Rojas/Iván Paredes

Santa Cruz de la Sierra será el epicentro de las protestas de las plataformas ciudadanas el 21 de febrero. En otras regiones del país, los colectivos sienten el desgaste y la debilidad en sus medidas. Y ante eso, el Gobierno desprestigia el movimiento y les sugiere que se enfoquen en las elecciones generales de octubre de este año. La oposición analiza su presencia en los reclamos por la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera.

Las plataformas en Santa Cruz son las más organizadas. Es por eso que en esta región se centrarán las medidas, aunque existe división. Habrá marchas y concentraciones. Por un lado, el Comité Cívico pro Santa Cruz organiza una caminata desde la Plaza del Estudiante hasta la plaza 24 de Septiembre. Empero, existen otros colectivos que se reunirán en la zona del Cristo.

Luis Calbimonte, del Movimiento Libertario Bolivia, sugirió unificar las movilizaciones y realizarlas en el Cristo, pero existe un rechazo a esa propuesta por parte de dirigentes cívicos.

“El método de protesta falló desde el primer aniversario del 21-F, la gente marchó a la plaza y al llegar se fue a su casa para no tragarse los discursos y bancarse las peleas entre cívicos y plataformas, porque hablando en serio, a nadie le importaba. ¿Otra vez vamos a hacer la misma cosa? Si salís a marchar es a defender tu voto, no a quien toma el micrófono”, remarcó Calbimonte.

María Belén Mendivil pertenece a la plataforma Me Comprometo con Bolivia. La dirigente anunció que su colectivo no se unirá a ninguna movilización porque existe una “distorsión” del movimiento ciudadano. “Hay muchas personas cabezas visibles y no logran ponerse de acuerdo, el pronunciamiento se lo hará en las redes sociales”, dijo.

Convocatorias paralelas

Sin embargo, Graciela Barbery, activista de la plataforma Kuña Mbarete, anunció que su colectivo se unirá a la marcha que convocó el Comité Cívico pro Santa Cruz y adelantó que en esta semana se abrirán libros para que la población los firme como modo de protesta contra la repostulación del Movimiento Al Socialismo (MAS). Las rúbricas serán enviadas a los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro; y de Colombia, Iván Duque.

“Dos días antes (del 21 de febrero) abrimos los libros notariados para recolectar medio millón de firmas para llevar a Brasil y Colombia, que son los países que nos respaldan en la lucha del respeto a la democracia. La idea es que una vez se inicie el llenado de libros en cada una de las regiones, se iniciarán las gestiones para solicitar audiencias con esos presidentes para explicarles y entregarles información de la vulneración al sistema democrático de parte del MAS”, resaltó Barbery.

Por su parte, Carlos Saavedra, de la plataforma Bolivia Dijo No, anunció que no participarán de la marcha del Comité Cívico, aunque pidió que la población se una para evitar la repostulación de Morales y García. “Habrá actividades de calles, como las visitas a los mercados, rotondas, barrios y plazas para convocar a la gente a que vuelva a salir a las calles para defender su voto que dio el 21 de febrero de 2016”, resaltó.

En Santa Cruz, el candidato a la Vicepresidencia por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Humberto Peinado, hoy anunciará su apoyo a la movilización que organiza el ente cívico. Su compañero de fórmula, Víctor Hugo Cárdenas, tiene la intención de viajar a Santa Cruz el 21 de febrero para compartir con las plataformas.

“Estamos planificando unirnos a la concentración de las plataformas en Santa Cruz, aunque acá en La Paz también existen invitaciones de plataformas para que unamos fuerzas con un solo fin: evitar que Evo Morales viole la voluntad del pueblo y se eternice en el poder”, detalló Cárdenas.

Por su parte, el candidato de la alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, anunció su participación en las movilizaciones que se desarrollarán en Santa Cruz. Su acompañante, Edwin Rodríguez, estará en La Paz o Potosí.

El candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, tiene estimado participar de los actos de las plataformas en la sede de Gobierno. Mientras que Félix Patzi, del Movimiento Tercer Sistema, anunció que no participará de ningún acto de los colectivos el 21 de febrero. En La Paz existe un apático apoyo a las plataformas.

Guillermo Paz, del colectivo Basta Ya, afirmó que existe la intención de realizar una marcha hasta la histórica plaza San Francisco, donde habrá una concentración junto al Comité de Defensa de la Democracia (Conade) y otros colectivos ciudadanos.

En Cochabamba la reunión de las plataformas será en la plaza de las Banderas y en esta ciudad se prevé reunir a 36 colectivos, según la activista Dayana Pérez. Carol Ribera, de la plataforma ciudadana del Beni, adelantó que en Trinidad se realizará una marcha alrededor de la plaza con letreros y pancartas.

La medida será acompañada por el comité cívico beniano. Las plataformas de Sucre organizan una marcha que ingresará de los diferentes puntos de la capital y la jornada se cerrará con mitin en la plaza 25 de Mayo.

PARA SABER

APATÍA EN PANDO | En Pando el comité cívico de esa región no tiene planificado realizar ningún acto por el 21 de febrero. Esta entidad es afín al Movimiento Al Socialismo (MAS). Sin embargo, las plataformas anunciaron movilizaciones en el centro de Cobija.

ADELANTO EN TARIJA | En Tarija se adelantaron las movilizaciones. Las fiestas de Carnaval obligan a que las medidas sean antes del 21 de febrero, ya que ese día se celebra el Día de Compadres en esa región. El líder cívico tarijeño, Juan Carlos Ramos, anunció que el 20 de febrero se realizará una marcha en el centro.

ORURO Y POTOSÍ | Las plataformas de Resistencia Femenina, Generación 21 y Mujer Fuerte Rojo Carmesí de Oruro se unieron para realizar una marcha y una concentración el 21 de febrero en el centro de la ciudad. Similar estrategia se da en Potosí. Milton Navarro, coordinador de plataformas, anunció que los colectivos se unieron para realizar un mitin en la plaza de la Villa Imperial. En ambas regiones, el Movimiento Al Socialismo (MAS) domina las gobernaciones. En Potosí también la Alcaldía.

