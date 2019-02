El día que la Juventus supo el ‘sí’ de Cristiano Ronaldo

Se reveló la fecha que el portugués insistió en firmar con la ‘Vecchia Signora’… ¡Aún jugaba con el Real Madrid!

EFE

El director deportivo del Juventus Turín, Fabio Paratici, ha explicado que supo que el portugués Cristiano Ronaldo aceptaría dejar el Real Madrid para ir al club turinés el pasado abril, antes de la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones en la que el conjunto madridista eliminó al turinés.



Paratici se encontró en el estadio Santiago Bernabéu con el representante de Cristiano, el portugués Jorge Mendes, quien le comentó que la salida de CR7 del Madrid era algo más probable de lo que se podía pensar, según informó el directivo de los turineses en una entrevista publicada este martes por “La Gazzetta dello Sport”.



“Mendes me miró y me dijo ‘no me vas a creer pero Cristiano, si se va, quiere ir al Juventus. Acuérdate de que es menos extraño de lo que puedes imaginar. Luego hablamos'”, afirmó Paratici, quien pagó el pasado 112 millones de euros al Real Madrid para fichar a Cristiano.



Unos meses después de ese abril, Mendes volvió a verse con Paratici para cerrar el fichaje del también portugués Joao Cancelo para el Juventus Turín, y dijo explícitamente que la voluntad de Cristiano era únicamente ir al cuadro campeón de Italia.



“Se entendía que era serio. ‘Acuérdate de lo que te comenté (en abril), verás que Cristiano se va del Madrid. Te lo digo claro, solo quiere ir al Juventus'”, afirmó Paratici, resumiendo lo que le dijo Mendes.



“‘Cristiano jugó en el Manchester United, luego en el Madrid. Solo va a equipos históricos. Nunca jugó en Italia, pero quiere ganar el título también allí. Si lo queréis, el está dispuesto'”, prosiguió Mendes.

A continuación, Mendes informó a Paratici de las condiciones necesarias para fichar a Cristiano: 112 millones para la ficha y 31 millones de euros netos por cada una de las cuatro temporadas en Turín, algo que el directivo planteó al presidente, Andrea Agnelli, antes de dar el visto bueno.

Finalmente, el Juventus cerró una operación histórica para el fútbol italiano. Fue la inversión más cara de la historia del “Calcio” y Cristiano se convirtió en el mejor pagado del torneo.

Y es que, según reconoció Paratici, CR7 era una manera para volver a cargar de motivaciones a un equipo que, tras ganar siete títulos ligueros consecutivos, perdió a su leyenda y capitán, Gianluigi Buffon, pasado al París Saint Germain.

De no lograr cerrar el fichaje de Cristiano, según se indica en la entrevista, el Juventus se habría lanzado a por el argentino Mauro Icardi, para arrebatarlo a uno de los máximos rivales del Juventus, el Inter de Milán.

En la entrevista, Paratici calificó la operación CR7 como un “gran negocio” para el club, a nivel deportivo y económico, pese a los más de 60 millones de euros brutos que el cuadro turinés debe pagar cada año para el sueldo del astro luso.

El directivo también informó de que el técnico Massimiliano Allegri, que fue en pasado colocado entre los objetivos del Real Madrid, no se moverá de Turín, tal y como el argentino Paulo Dybala.

“Dybala se queda. Del Juventus solo se van los que lo piden. Nuestros jugadores son difíciles de mejorar. ¿Con quién puedes mejorar a Dybala? Quizás con (el argentino, Lionel) Messi. Con (el brasileño) Neymar tendría dudas. Además Dybala siempre está disponible, juega todos los partidos”, dijo.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar