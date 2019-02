El drama acompaña a los familiares de los desaparecidos a tres días del deslizamiento

Desastre en Caranavi, Yungas de La Paz. Se presume que siete personas están desaparecidas. Los familiares urgen ayuda para encontrar a Gonzalo Zepita, Juan Carlos Luna, Angélica Calle y su hermana Keila, estás dos últimas de ocho y cinco años, y otra menor. El presidente Evo Morales anunció que no se descuidarán las labores de rescate

Familiares cavan la tierra para encontrar los cuerpos de sus seres queridos. Foto: Policía Boliviana





“Es una tragedia lo que le está pasando a mi familia, lamentablemente mi hermano está ahí adentro, no podemos sacarlo hasta ahora, yo me siento impotente, que se pongan en mi lugar, yo me atrevo ahorita a entrar, pero que voy hacer ¿voy a rascar el suelo?”, lamentó, en medio del llanto, Juan Carlos Zepita Villca, quien busca a su hermano Gonzalo en el derrumbe que ocurrió el sábado en la zona Puente Armas, municipio de Coroico, en la ruta troncal hacia Caranavi. Han pasado tres días desde que la tierra empezó a caer en ese lugar.

Al igual que Juan Carlos, los familiares de otras cinco personas viven un drama y continúan a la espera de encontrar los cuerpos de sus seres queridos, a quienes han declarado como desaparecidos porque no tienen ni un solo rastro de su paradero, por eso urgen a las autoridades continuar con las tareas de búsqueda y rescate.

Decisión

Luego de realizar una inspección al lugar de la tragedia, y tras reunirse con personal técnico, el presidente Evo Morales dijo el lunes que se priorizarán las tareas de estabilización del terreno en la cabecera de la montaña ante el inminente riesgo de más derrumbes, para luego continuar las labores para habilitar la ruta lo antes posible, sin descuidar las labores de rescate. Aunque anticipó que eso demorará unas dos semanas.

Pero, los familiares de los desaparecidos ruegan que las tareas de rescate no cesen debido a esta decisión. Sumidos en la desesperación, algunos han llegado al lugar para realizar algunos trabajos de búsqueda con picotas y palas en mano, cavando y removiendo los promontorios de tierra, para encontrar los cuerpos de sus seres queridos.

“Por favor ayúdennos, la gente está desesperada, con picotas no hay ayuda, solamente quieren limpiar la carretera para que transiten las movilidades y ¿qué va a pasar con nuestros seres queridos? Los queremos con nosotros, necesitamos ayuda no podemos dejarlos así”, dijo la tía de Gonzalo Zepita, a la red ATB.



El minibús rojo

Juan Carlos Luna quien conducía un minibús de color rojo el día de la tragedia y que también cayó al barranco arrastrado por la mazamorra, es buscado por sus familiares.

“Mi hermano durmió esa anoche en ese lugar y la mañana siguiente se levantó y fue a cerciorarse de que el playón estuviera libre para poder cruzar. Los heridos nos contaron que salió y no le dio tiempo a reaccionar. La señora que estaba en el minibús dijo que sintió una piedra y luego el cerro se vino encima”, contó Antonio Limachi, quien se identificó como su hermano.

Sin rastro de dos hermanas

Angélica Calle Cruz, de ocho años y su hermana Keila, de cinco, también se encuentran desaparecidas. Las menores viajaban con sus padres en una camioneta el día del siniestro. Una de ellas, según los testimonios de los dos hermanos varones que se salvaron, fue arrastrada en el mismo vehículo hasta el río Caranavi que ese día estaba caudaloso.

Mientras que la otra menor se perdió en medio de la mazamorra por un golpe del destino justo cuando su madre la cargaba y la protegía.

“Toda la familia se entró rodando hasta el río, y en ese trayecto fueron saliendo uno por uno, la niña estaba en camioneta y se la llevó el río, la pequeña estaba en las manos de la madre, pero ella salió por la ventana y las piedras les golpearon y le hicieron soltar” a la menor, contó a la red Unitel Rubén Bustos, tío de la familia.

Otra niña de 10 años también es buscada por sus familiares. Nellie Tola, tía de la menor pide que la encuentren.

Desaparecidos

El comandante de la Policía, general Rómulo Delgado, dijo el lunes que buscaban a siete personas que estarían sepultadas por la tierra, pero el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, pidió esperar los informes oficiales para confirmar esa cifra.

El Gobierno instaló, de todas formas, un comando en la localidad de Challa para recibir denuncias de desaparecidos. Los nombres de los anteriormente citados están en la nómina de esa repartición.

La mañana de este martes, a través de su cuenta de Twitter, la Policía informó que continuaba trabajando en el lugar del siniestro.

Más de 100 efectivos policiales, entre ellos efectivos de Bomberos de todo el país, y 120 militares se encuentran en el lugar, realizando tareas de rescate.

Lo que dijo el Presidente

El presidente Morales dijo este martes que “es importante seguir en trabajos de recuperación, algunos hermanos me dicen cuatro desaparecidos, algunos siete desaparecidos, pero lo que yo he verificado es uno desaparecido con nombre y apellido, esperamos que sea uno o dos y no tantos como mencionan”.

También se refirió a los pedidos de los familiares. “Pero me pedían también hacer excavaciones donde está el río. ¿Cómo hacer camino para llegar, hacer excavaciones?, difícil. Yo preguntaba de manera sincera, ‘primero buscamos ahí o primero habilitamos el camino’ y todos decían primero habilitemos el camino sin descuidar evidentemente la búsqueda de hermanos desaparecidos”.

Así, explicó que “si retiramos ese barro de la plataforma, va a seguir bajando de arriba y hay que hacer como gradientes para generar un traspaso o levantar esa mazamorra de la plataforma, eso están en manos de los técnicos”, sostuvo.

La Razón Digital / Kattya Valdés / La Paz

