El regreso de Bernie Sanders sacude la política de Estados Unidos

Muchos estadounidenses –aunque no lo voten- creen que Sanders es el candidato mejor posicionado para lograr sacar a Trump de la Casa Blanca. Para un extremista se necesita otro extremista, dicen. Y el equipo de reelección del presidente no perdió ni un minuto para pintar a todos sus rivales como “sanderistas”. Emitió una declaración en la que denunció a “todos los candidatos demócratas por abrazar su socialismo”. En una entrevista en “CBS This Morning”, Sanders respondió que “Trump va a decir: Bernie Sanders quiere que Estados Unidos se convierta en Venezuela. Y no es verdad. Yo no quiero que Estados Unidos pase por la horrible situación económica que lamentablemente existe en Venezuela en este momento”. “Lo que Bernie Sanders quiere es aprender de otros países que están haciendo un mejor trabajo que nosotros para enfrentar la desigualdad de ingresos y la acumulación de riqueza”.