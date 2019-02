El tren más rápido de India, fuera de juego al día siguiente de su inauguración al chocar con una vaca

El primer ministro indio, Narendra Modi, inaugura el nuevo tren de alta velocidad. ADNAN ABIDI REUTERS

El Vande Bharat Express forma parte de un plan del Gobierno para modernizar la red ferroviaria del país

It’s a bird…It’s a plane…Watch India’s first semi-high speed train built under ‘Make in India’ initiative, Vande Bharat Express zooming past at lightening speed. pic.twitter.com/KbbaojAdjO