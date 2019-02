Evo dice que solución al deslizamiento tardará dos semanas y ordena puente aéreo Caranavi-La Paz

“Esta solución va a tardar, es un problema estructural geológico”, informó el presidente Evo Morales tras la inspección y reunión que desarrolló con los ministros de Estado y las autoridades regionales. El puente aéreo se instalará este martes entre Covendo y La Paz.

El presidente Morales realiza la inspección al lugar del derrumbe en la ruta hacia Caranavi. Foto: Ministerio de Comunicación





El presidente Evo Morales realizó una inspección al deslizamiento en la carretera hacia Caranavi y, tras una reunión con los ministros que atienden la contingencia y autoridades regionales, anunció que la solución no será pronta y demorará al menos dos semanas, por ello ordenó un puente aéreo con el vuelo de un avión Hércules. Asimismo, informó que hay 14 fallecidos.

“Esta solución va a tardar, es un problema estructural geológico. Esto se puede levantar (el deslizamiento) en dos o tres días, pero va a seguir bajando (el lodo), entonces tiene que trabajar los técnicos cómo desde arriba estabilizar para que no siga bajando el derrumbe (…) por los menos va a durar dos semanas el trabajo”, señaló el mandatario.

Eso si no llueve, apuntó el gobernante. Primero se estabilizará la parte alta de la serranía y luego se levantará la mazamorra que cubre la carretera a la altura Puente Arma, en la ruta hacia Santa Bárbara-Caranavi.

Por ese motivo, decidió habilitar desde este martes el vuelo de un avión Hércules (aeronave militar) entre La Paz y Covendo (a tres horas de Caranavi) para agilizar el traslado de pasajeros parados cuyo pasaje, se prevé, tendrá la misma tarifa del transporte terrestre por “una cuestión de solidaridad”.

Además, ha pedido “mucha paciencia” a los transportistas que están parados en ambos lados del “grave derrumbe” que sucedió en el municipio de Coroico, pero que perjudica el transporte hacia Caranavi y otras regiones del norte de La Paz.

“Es importante habilitar la pista de Santa Ana de Huachi que se ubica en la localidad de Covendo para la gente que tiene mucha emergencia (…) para esos hermanos vamos a habilitar el Hércules”, indicó.

Saldo de víctimas

Asimismo, se refirió a las víctimas que dejó el siniestro sucedido el sábado y el domingo y que se cifra en al menos 14 fallecidos y 29 heridos de los cuales cinco están graves.

“En este lugar, total 14 fallecidos y según dicen, hay cuatro desaparecidos, algunos dicen siete, pero no veo alguna gente diga ‘mi papá, mi hermana, mi tío están desaparecidos’, no he escuchado eso de la gente con la que me he reunido, solo comentan”, sostuvo.

Morales cuestionó la imprudencia de los viajeros que el domingo, pese a las advertencias, cruzaron el lugar precisamente cuando sucedió el segundo derrumbe el domingo.

“Ayer hemos una vida más por la intransigencia que quiere pasar por ahí, es muy riesgoso”, reclamó Morales, quien advirtió de nuevos deslizamientos si la lluvia vuelve a esa zona.

De todas formas, el Ministerio de Defensa habilitó un comando en la localidad de Challa para recibir denuncias de desaparecidos. A la fecha hay cuatro nombres en esa lista, informó el titular de esa cartera.

El Gobierno ha comprometido ayuda a los heridos, los familiares de los fallecidos y los damnificados. (04/02/2019)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz