Facebook está negociando una multa multimillonaria por sus problemas de privacidad

El Washington Post ha comenzado el día con una noticia sorprendente: Facebook está negociando un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio que daría lugar a una multa multimillonaria por fallos de seguridad, incluido el escándalo de Cambridge Analytica, aunque no es el único.

De momento aún no se sabe la cantidad de la que estamos hablando, pero parece que será la mayor sanción impuesta a una empresa de tecnología en la historia de los Estados Unidos, el récord, de momento, lo tiene Google, con los 22,5 millones que pagó por el mismo motivo en 2012. En esta ocasión se cree que podría ser de miles de millones.

Según el artículo, Facebook ha rechazado algunas de las demandas de la FTC (Comisión Federal de Comercio) durante la negociación, por lo que es muy posible que el asunto llegue a los tribunales.

Cambridge Analytica encendió la alarma en todo el mundo hace muy poco, cuando más de 87 millones de usuarios de Facebook vieron como sus datos quedaron expuestos sin su permiso, pero ahora se investigarán varios otros errores de privacidad. Estas acciones violan el acuerdo entre Facebook y la FTC que hicieron en 2011, según el cual requería que la empresa obtuviera el consentimiento de los usuarios antes de compartir sus datos con terceros.

De momento Facebook confirmó que está en conversaciones con la agencia pero no quiso hacer más comentarios. La FTC, por otro lado, también declinó hacer comentarios. Las dos personas familiarizadas con la investigación hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas para discutir las conversaciones privadas, por lo que todo lo que se sabe hasta ahora no son más que rumores.

Fuente: wwwhatsnew.com