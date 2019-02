Falta de convenio impide que SUS inicie en Tarija, La Paz y Santa Cruz

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, confirmó ayer que mientras las gobernaciones de La Paz, Santa Cruz y Tarija no firmen un convenio no podrán implementar el Sistema Único de Salud Gratuita y Universal (SUS).

“Lastimosamente, en aquellos departamentos donde no hemos podido acordar convenios intergubernativos con los Gobiernos departamentales, no podemos empezar el 1 de marzo, eso es Tarija, La Paz y Santa Cruz”, dijo la autoridad.

La autoridad aseveró que con el resto de los departamentos ya se lograron acuerdos y están a punto de ser firmados, por lo que les preocupan sólo estas tres regiones, que descartaron firmar acuerdos porque se vulnera la Ley Marco de Autonomías.

Al respecto, el secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, ratificó que esta administración no firmará el convenio porque significaría transferir la administración de competencias departamentales a la administración central, lo que a su criterio viola la Ley de Autonomías.

“No puede ser firmado (el convenio). Los gobernadores que firmen eso están vulnerando la ley (de Autonomías); un acuerdo (como el del SUS) no está encima de una ley, a menos que el convenio esté ordenado por la ley”, indicó

Urenda aseveró que la Gobernación, haya acuerdo o no, garantizará la atención en salud y que esperan que el Ministerio de Salud les muestre otras opciones “porque alguien va a tener que pagar por las atenciones”.

En la misma línea, el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, dijo a medios tarijeños que firmar el convenio “sería retroceder al pasado, cuando teníamos que ir a La Paz a buscar ítems”.

“No vamos a entregar nuestros activos, no vamos a entregar presupuesto”, aseguró.

El director del Sedes de Tarija, Paul Castellanos, aseveró que el Gobierno primero tiene que aclarar qué es lo que va a suceder con el Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija (Susat) y cómo se van a gestionar competencias en torno al SUS.

En respuesta, la ministra Montaño dijo que lo único que falta para aplicar el SUS es voluntad de los Gobiernos gubernamentales. “Nosotros esperamos que sea lo mas pronto posible”, dijo a tiempo de ratificar que, mientras no exista el convenio, no hay SUS.

El director del Sedes de Santa Cruz, Marcelo Ríos, indicó que, a días de la implementación del SUS, no se ha aceptado firmar los convenios con el Ministerio de Salud, porque no se les ha notificado formalmente. “Ni los municipios ni la Gobernación tienen una nota formal del Ministerio que explique el pago, cómo se va a financiar antes de que empiecen las prestaciones, cómo se hará para pagar medicamentos”, indicó.

El director del Sedes de La Paz, Freddy Valle, ratificó que esa región no firmará el convenio.

6 regiones fir-man acuerdo. Cochabamba, Potosí, Oruro, Beni, Pando y Chuquisaca tienen listo el acuerdo para la aplicación del SUS.

SUS NO PUEDE SER APLICADO EN PARTE

El director del Sedes de Santa Cruz, Marcelo Ríos, dijo que el SUS no puede actuar aislado, por lo que, si bien el Ministerio y los municipios pueden aplicarlo en el primer nivel o segundo nivel, sin el tercer nivel, que corresponde a las gobernaciones, no se podría tener toda la línea de tratamiento, por lo que no es posible aplicarlo sin tener coordinación en todos los niveles.

“Es importante para que haya resultados adecuados que los actores, la parte administrativa, jurídica y quienes se encargan de proveer y hacer la gestión en salud tengan conocimiento a detalle y esclarezcan todas las dudas”, dijo.

PARO EN LOS HOSPITALES DE SANTA CRUZ A DÍAS DEL SUS

El hospital materno de Santa Cruz Percy Boland y sus diferentes unidades continúan con un paro indefinido demandando más ítems, insumos e infraestructura para su funcionamiento, toda vez que este nosocomio de tercer nivel ha colapsado. Según imágenes compartidas en medios, los pacientes son atendidos en camas improvisadas, en las sillas e incluso en el suelo.

Ayer, el secretario de Salud de la Gobernación, Oscar Urenda, informó que en coordinación con autoridades de la Alcaldía de Santa Cruz se conformó una comisión para gestionar el traslado de pacientes de hospitales de segundo y tercer nivel, para descongestionar centros médicos que se encuentran con hacinamiento, entre ellos el Percy Boland.

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, dijo que la falta de un convenio con la Gobernación impide solucionar este problema.