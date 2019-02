Horóscopo de Josie: ¿Qué dice tu signo para el lunes 18 de febrero de 2019?

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: La persona que amas esta tomando actitudes frías no tomes decisiones impulsivas y habla con tranquilidad. El acuerdo comercial al que intentas llegar se podría retrasar si no eres claro en tus planteamientos, cambia de actitud, estas a tiempo. Número de éxito, 22.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tendrás una nueva oportunidad para demostrar que has cambiado, esa persona aceptará tu amor. Se darán los cambios que esperabas para tu crecimiento económico, no seas negativo y apuesta por lo nuevo. Número de éxito, 2.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Muchas personas se acercarán con intenciones románticas, muéstrate espontáneo y encontrarás el amor. El apoyo que esperabas llegará de la persona menos pensada, por fin todo estará listo para que presentes el trabajo encomendado. Número de éxito, 14.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Alguien te motivará a cambiar de actitud, ahora te sentirás preparado para conquistar su amor. No dejes que el trabajo acumulado te quite las ganas de seguir avanzando, en este momento lo que importará es tu iniciativa, recuérdalo. Número de éxito, 9.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Las dificultades alejarán a esa persona, tranquila pronto alguien especial llegará a tu vida. No te desesperes por realizar esa inversión que tienes en mente, el momento esperado aun no ha llegado, ten paciencia, lograrás tus objetivos. Número de éxito, 10.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Estas siendo muy condescendiente con alguien que te agrada, cuidado, trata de cambiar de actitud. Tu intuición esta en lo correcto, esa persona que te recomendaron no te brindará el asesoramiento que requieres, es mejor buscar el apoyo por tu propia cuenta. Número de éxito, 8.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: No dejes que esa persona siga influyendo en tus decisiones y busca a la persona que te gusta. No estas viendo los resultados que esperabas en tu labor, pon en práctica tu inteligencia creativa y cambia de estrategia, será lo mejor. Número de éxito, 4.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Cuida tus palabras, luego de un tiempo volverás a ver a esa persona y sin querer podrías lastimarla. Estas en el momento ideal para buscar nuevas alternativas laborales, no temas y arriésgate, el cambio será mejor de lo que te imaginas. Número de éxito, 5.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tu espera ha valido la pena, esa persona que tanto te agrada al fin aceptará salir contigo. Una persona joven y con una gran iniciativa te ayudará en tus planes laborales, pero no le delegues tantas responsabilidades porque su inexperiencia podría llevarlo a cometer errores. Número de éxito, 3.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Esa persona no es tan sincera como crees, en vez de entregarle tu corazón dale primero tu amistad. Ese acuerdo económico no te esta favoreciendo del todo, usa tu intuición y propón cambios, te irá mejor de lo que esperas. Número de éxito, 15.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Aunque quieras demostrar que no pasa nada, te sentirás afectado. Ten calma, recibirás una noticia alentadora. No desembolses dinero si aun las nuevas estrategias a aplicar en este negocio no están plenamente definidas, espera un poco. Número de éxito, 6.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Un sentido de conquista y tu elevado ego te llevara a seducir a alguien diferente, cuidado podrías equivocarte. Día competitivo, no obstaculices la razón y cree en tus capacidades, solo así asegurarás el éxito. Número de éxito, 16.

Fuente: whatthegirl.com