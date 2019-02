Impuestos de Bolivia afirma que el Código Tributario prohíbe revelar nombre de importador del Lamborghini

La Paz, 14 feb (ABI).- El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, afirmó el jueves que el Código Tributario Boliviano prohíbe, en su artículo 67, revelar el nombre o detalles de una persona que debe a cualquier administración tributaria o que haya comprado un bien, como el vehículo Lamborghini, cuya foto se viralizó en las redes sociales tras su ingreso por Patacamaya.

Ayer, la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene, Ardaya, reveló que el vehículo fue importado y nacionalizado de manera legal por un consorcio de empresas, no una persona, y evitó dar el nombre de la firma para no vulnerar el artículo 67 del Código Tributario.

“Es cierto, nosotros por mandato del artículo 67 del Código Tributario, la información es confidencial; nosotros no podemos dar el dato de una persona, de cuánto debe y por qué debe, en este caso quién ha comprado, porque hay una restricción a la confidencialidad”, relievó Cazón a los periodistas.

Según dijo si ese consorcio de empresas está inscrito en el Padrón de Contribuyentes, con seguridad tiene que reportar la adquisición del vehículo en su libro de compras, que debe ser presentar al SIN en marzo de este año.

No obstante, aclaró que si el importador del vehículo es una persona no necesariamente debe estar inscrito en el Padrón de Contribuyentes, por lo que no está obligado a reportarlo al SIN.